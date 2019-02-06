中國海軍 亞丁灣護航10年 以實際行動展大國擔當
「我是中國海軍護航編隊，如需幫助，請在16頻道呼叫我。」這條以中英兩種語言播發的通告，每天在亞丁灣上空迴響。對於航經該海域的中外船舶來說，早已不再陌生。10年來，亞丁灣、索馬里海域的海盜事件在減少。中國海軍護航編隊以實際行動展現擔當大國責任的滿滿誠意，贏得國際社會的廣泛讚譽。
香港文匯報報導，2008年12月26日，中國海軍首批護航編隊解纜起航，赴亞丁灣、索馬里海域執行護航任務。10年來，中國海軍先後為3400艘外國船舶實施了護航，約占中國海軍護航船舶總數的51.5%；解救、接護的船舶中，外國船舶占50%左右。2008年、2009年，亞丁灣、索馬里海域發生的海盜事件分別占全球海盜事件的37%與48%。這一數據在2017年降至4%。不難看出，10年間，亞丁灣、索馬里海域的海盜事件在減少，而中國海軍在其中的作用有目共睹，這也得益於其護航方式的創新。
據報導，一些國家的商船寧可等上兩、三天，也要讓中國軍艦護航；不少外國商船甚至從「國際推薦走廊」駛過來，申請加入中國海軍伴隨護航的隊伍，尋求保護。在跟隨中國艦艇安全通過亞丁灣後，各國商船紛紛通過鳴笛、燈光、電子郵件和感謝信等方式表達謝意，有的還組織船員列隊向中國護航艦艇致敬。
2009年12月底，希臘船王女兒掌管的納維奧斯公司「阿波羅」號商船在亞丁灣被海盜劫持，2010年2月下旬得到解救。應希臘方面請求，中國海軍第4批護航編隊溫州艦和一架直升機將其接護至安全海域。
報導稱，為中外商船護航之餘，中國海軍護航編隊積極承擔國際義務，為國際社會提供了優質的公共安全產品。
2013年9月，第16批護航編隊鹽城艦奔赴地中海，執行應該銷毀的敘化武護航任務；2014年3月，第17批護航編隊長驅3500餘海里，參加馬航MH370失聯航班搜救。
與此同時，中國海軍護航編隊著眼維護海上運輸通道安全的國際義務，加強國際交流和務實合作，與歐盟465特混艦隊、北約508特混艦隊等建立信息共享機制和指揮官會面制度，組織護航指揮官會面交流20餘次；與俄羅斯等20餘個國家護航艦艇展開聯合護航、反海盜、國際人道主義救援演練；與荷蘭海軍艦艇進行互派軍官駐艦考察。
報導指出，中國海軍護航編隊還逐步建立了結合護航任務組織艦艇友好訪問的新機制，先後103次出訪63個國家……10年間，中國海軍護航編隊已成為一張閃亮的「名片」，生動詮釋了中國是一個負責任的大國，中國軍隊是維護世界和平的重要力量。
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