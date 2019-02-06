中國海軍 亞丁灣護航10年 以實際行動展大國擔當

2019-02-06 07:44 世界日報 中國新聞組／北京7日電



10年來，亞丁灣、索馬里海域的海盜事件在減少。 中國新聞社 分享 facebook 「我是中國海軍護航編隊，如需幫助，請在16頻道呼叫我。」這條以中英兩種語言播發的通告，每天在亞丁灣上空迴響。對於航經該海域的中外船舶來說，早已不再陌生。10年來，亞丁灣、索馬里海域的海盜事件在減少。中國海軍護航編隊以實際行動展現擔當大國責任的滿滿誠意，贏得國際社會的廣泛讚譽。

香港文匯報報導，2008年12月26日，中國海軍首批護航編隊解纜起航，赴亞丁灣、索馬里海域執行護航任務。10年來，中國海軍先後為3400艘外國船舶實施了護航，約占中國海軍護航船舶總數的51.5%；解救、接護的船舶中，外國船舶占50%左右。2008年、2009年，亞丁灣、索馬里海域發生的海盜事件分別占全球海盜事件的37%與48%。這一數據在2017年降至4%。不難看出，10年間，亞丁灣、索馬里海域的海盜事件在減少，而中國海軍在其中的作用有目共睹，這也得益於其護航方式的創新。

據報導，一些國家的商船寧可等上兩、三天，也要讓中國軍艦護航；不少外國商船甚至從「國際推薦走廊」駛過來，申請加入中國海軍伴隨護航的隊伍，尋求保護。在跟隨中國艦艇安全通過亞丁灣後，各國商船紛紛通過鳴笛、燈光、電子郵件和感謝信等方式表達謝意，有的還組織船員列隊向中國護航艦艇致敬。

2009年12月底，希臘船王女兒掌管的納維奧斯公司「阿波羅」號商船在亞丁灣被海盜劫持，2010年2月下旬得到解救。應希臘方面請求，中國海軍第4批護航編隊溫州艦和一架直升機將其接護至安全海域。

報導稱，為中外商船護航之餘，中國海軍護航編隊積極承擔國際義務，為國際社會提供了優質的公共安全產品。

2013年9月，第16批護航編隊鹽城艦奔赴地中海，執行應該銷毀的敘化武護航任務；2014年3月，第17批護航編隊長驅3500餘海里，參加馬航MH370失聯航班搜救。

與此同時，中國海軍護航編隊著眼維護海上運輸通道安全的國際義務，加強國際交流和務實合作，與歐盟465特混艦隊、北約508特混艦隊等建立信息共享機制和指揮官會面制度，組織護航指揮官會面交流20餘次；與俄羅斯等20餘個國家護航艦艇展開聯合護航、反海盜、國際人道主義救援演練；與荷蘭海軍艦艇進行互派軍官駐艦考察。