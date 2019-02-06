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「後勁：王建民」 看到沈默王牌不輕言放棄的決心

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

北京觀察／最幸福的人

2019-02-06 07:42世界日報 文／雲上風

過去中國小學語文課本有篇著名文章，是問「誰是最可愛的人」。今天中國春節大年，也可以問問，「誰是最幸福的人」。這個問題的建議答案，是「留守兒童」，因為一年到頭，就這些天他們不僅可以吃好喝好穿新衣，更重要的是他們終於有一個完整的家庭，可以去體會母愛父愛。

當然，這只有短短的數日或十數日，就像回來的時候那句話，「只有掙到錢，父母才能回家」，隨著另一句話「得出去掙錢」，這幸福又暫時中止。

所謂「留守兒童」，主要指農民工的子女，因父母要外出打工，沒有能力把子女帶在身邊，或者因為要念書而大城市沒有學校給農民工子女學位，令這些少年兒童要留在鄉下。其中幸運一點的，有爺爺奶奶或外公外婆照料，慘一點的，是大孩子照顧小孩子。

目前中國有農民工2億8000萬人，由之而出現「留守兒童」，數字大約是2300多萬。有調查說，2300萬「留守兒童」中，近八成由家中老人撫養，另外有約一成三是託付給親戚甚至鄰居，而有約7.3%的「留守兒童」屬於無人照料。

這過年時節，本應說些吉利話，所以「留守兒童」發生的問題，包括極端的自殺或被殺，出現之多，絕不是偶然案例。現在不說問題，只討論這幸福怎麼來怎麼走。網上有人發出農民工向「留守」子女告別的短片，大人是一步三回頭，小孩是哭成淚人。

問題在於進城務工的農民，如何去「農」成「工」，融入城市，由之解決「留守兒童」的問題。就算現在還無法徹底解決農民工融入城市問題，也可以先解決兒童不再留守的問題，比如允許農民工的子女在打工所在地入讀學校。

農民留守兒童打工
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