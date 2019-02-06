百年「茶湯李」 堅守北京天橋

2019-02-06 07:42 世界日報 中國新聞組／北京7日電



北京百年老字號茶湯李，至今已有160年歷史。憑一手「扣碗茶湯」的絕活，這種宮廷小吃茶湯在其第三代傳人李秉忠手上發揚光大，得下一個「茶湯李」美名。 圖擷自「CNR文藝之聲」 分享 facebook 北京百年老字號茶湯李，至今已有160年歷史。憑一手「扣碗茶湯」的絕活，這種宮廷小吃茶湯在其第三代傳人李秉忠手上發揚光大，得下一個「茶湯李」美名。第四代傳人李躍自1984年起一做就是34年，現在的茶湯李不僅擁有多家店面，還註冊了「茶湯李」商標，獲得「中華老字號」、「中國名點」等榮譽稱號。

北京晨報報導，李躍的曾祖父叫李金祥，過去在宮裡御膳房做廚師。以前皇帝經常出宮巡視，各地都會上貢一些當地特產。有一年，內蒙古上貢一些糜子米，御膳房的廚師們不知怎麼做，愛動腦筋的李金祥想出一個好點子，「他把糜子米用磨盤磨好，用開水一沖，就變成一碗杏黃色的茶湯，加上紅糖和桂花，撒上芝麻、核桃仁等，讓王公大臣們品嘗。」

這碗由曾祖父精心製作的茶湯，獲得王公大臣一致好評，也因此被定為宮廷早茶，李躍說：「慈安太后和慈禧太后都吃過我曾祖父製作的茶湯。」

民國初年，李躍的爺爺李桂林帶著李躍的父親、大姑、叔叔，一家人在德勝門後門橋一帶擺攤賣小吃。「爺爺讓父親李秉忠在天橋三角市場設茶湯點賣茶湯、杏仁茶等，這就是天橋茶湯李的由來。」李躍說，過去老天橋熱鬧非凡，相聲、戲曲、雜耍一應俱全，「那個時候像相聲名家侯寶林和他的搭檔郭啟儒、評劇名家新鳳霞等都曾在我父親攤子附近說書、唱戲。」

受周圍環境影響，李秉忠也將自己沖茶湯的技藝提升到表演水平，李躍說：「那時我父親年輕，大眼睛，長得又漂亮，大夥兒把看他表演扣碗茶湯當成一種享受。每當一碗茶湯推到顧客面前，大家都鼓掌歡呼，連歎『這茶湯，了不得』。」

帶著父親滿心期望，李躍考入北京師範大學政教系。1981年前後，父親在南城廠甸大樓重新出山，恢復茶湯李這一傳統老字號。但凡寒暑假或沒有課，李躍就去幫忙父親。畢業以後，李躍成為一名中學政治老師，為兼顧父親的生意，1984年，李躍辭掉鐵飯碗，專心做起茶湯，這一幹就是34年。

茶湯最主要原料是糜子米，「糜子米低產於高寒地區。糜子米麵天生怕水怕熱，富含鐵鋅。」為保證品質，打接手茶湯李以來，李躍一直堅持傳統，「就是堅持人工磨麵，用特製的大銅壺沖製。糜子米怕熱，用電磨麵，達不到茶湯要求的口感，而用青銅壺燒出的水，水質、口感和色澤都與眾不同。」

從糜子米的收穫、加工再到運送、儲藏，李躍總要親眼看過才放心，「我的原料一直按照我父親傳下來的傳統方式儲藏。」為保證最佳口感，庫房必須長年保持攝氏24、25度恆溫。

李躍說：「我不圖多大發展，只希望按幾代茶湯李的傳承要求，不管做多少年，都是這個味兒，不能有絲毫走樣兒！」

沖茶湯絕活 要訓練一年半載才達標

茶湯李小檔案 圖／中國新聞組 分享 facebook 茶湯在北京五花八門的小吃品種裡，少了些油膩，多了些清淡。關於北京茶湯，清嘉慶年間的《都門竹支詞》中已有記載，「清晨一碗甜漿粥，才吃茶湯又麵茶」。沖茶湯要求多，「茶湯李」的夥計們必須熟能生巧，至少得經過一年半載的訓練，才能達到茶湯李技師的要求。

滿族文化網報導，百年風味小吃「茶湯李」有三大絕活一直為人津津樂道：一、用大銅壺沖茶湯。沖茶湯時，身子站在靠近壺嘴的地方，對壺使拉勁兒，當滾熱的水溜兒沖出壺嘴時，拿著碗的手順水力下沉追著水溜兒走，沉到底兒後再往上提，熱水則把碗內的糜子面全部沖熟。這套功夫看以簡單，其實很難掌握，火候不到很容易 「生心兒」（中間部分沖不熟）或「爛眼兒」（四周沖不熟）。

二、天氣預報。由於多年出攤的經驗積累，茶湯李在早晨出攤後，只要沖上兩碗茶湯便可根據茶溫知道當天天氣情況，賽過天氣預報。

三、「扣碗茶湯」。沖得茶湯後，碗底朝上扣於條案上．順手一推，讓碗在丈八長的條案上滑行，然後用手接住並將碗翻轉過來澆糖，碗中茶湯不流不灑保持原樣，條案上無一滴茶湯灑落，堪稱絕技。