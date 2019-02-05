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為了宋美齡最愛的紅豆松糕 圓山飯店春節陸客占4成

2019-02-05 16:18聯合報 記者許依晨╱即時報導

不少大陸遊客選擇在農曆春節來台灣過年，體驗台灣特色年夜飯也是旅行中的重要項目。陸媒報導，圓山大飯店客房、年夜飯均已訂滿，其中陸客約占住客的四成，不少陸客選擇在圓山飯店吃年夜飯。

中新社報導，位於台北基隆河畔、劍潭山際的圓山大飯店是台北著名地標之一。曾獲奧斯卡最佳外語片提名的電影《飲食男女》以圓山飯店為背景，也將此作為拍攝地。在不少陸客心中，圓山大飯店不只是酒店，也是著名景點。

為了吃到圓山大飯店的的御製紅豆鬆糕，來自雲南的奚先生早在一個月之前就預訂了人均約3000元的圓山年夜飯，他笑著說「聽說宋美齡最愛吃這個」。來自廣州的鐘女士一家四口第一次來台北過年，她說，圓山大飯店獨一無二的歷史，以及建築風格都很吸引人，中式宮殿建築風格和傳統節日除夕氛圍比較契合，所以他們年夜飯一定要在這裡吃，她還表示，台灣民眾很熱情，雖然一家人在外過年，但並不會有身在異鄉的感覺。

來自上海的梁東此前來台北出差曾入住圓山，他表示，這次帶家人來台灣過年再次入住，「圓山很不錯，早上起床之後還可以到後山走走，非常愜意」，唯一遺憾是已經提前半個月訂年夜飯，但還是沒訂到。

圓山大飯店公關推廣部門協理陳愷璜表示，飯店共五個餐區，提供逾2700人享用年夜飯，飯店還特別設置三個拍照打卡區，包括有閩南特色的八仙桌和長輩椅，供長輩為晚輩發紅包，體驗傳統習俗。

圓山飯店軟Q味美的紅豆鬆糕，陸客也愛。圖／聯合報系資料照
圓山飯店軟Q味美的紅豆鬆糕，陸客也愛。圖／聯合報系資料照
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陸客建築圓山飯店
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