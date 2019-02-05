新年悲劇…被催婚30歲女網上尋男友 墮投資騙局失全部積蓄

2019-02-05 15:31 香港01 記者鄭子健／報導



農曆新年前夕，南京30歲郝姓女子遭父母和親戚「催婚」，催促她找個男朋友帶回家過年。為此她在交友網站「求助」找男友，不料竟被「如意郎君」騙去全部積蓄合共11萬元（人民幣．下同），折合約12.8萬港元（約台幣51萬元)

被催婚30歲南京女網上覓男友，墮投資騙局失全部積蓄。（荔枝網） 分享 facebook

據內地「荔枝網」2月4日報道，今年初郝小姐在某交友網站註冊，遇見網名為「一切隨緣」的男士。對方自稱姓王，今年40歲，1米76，南京本地人，月入5萬元(約台幣23萬)，但因長年在外地工作，又只想找一個南京女孩交往，所以一直耽誤沒結婚。

郝小姐與王某聊天後，認為與對方情投意合，於是二人很快加了好友。不久王某透露，他在澳門一家投資集團做網站維護工作，有不少內幕消息。由於集團平台只對內地用戶開放，而他人在香港，所以希望郝小姐能幫助他操盤。

受害人冀回家過年人財兩得

郝小姐一口答應，按王某指示登入網站和操盤，並在其相助下賺了錢。其後她在王某慫恿下，也在網站註冊帳戶。郝小姐一開始都是小額投資，然而試過幾次賺得利潤，再加上王某幾番勸說，她把全部積蓄共11萬元（約台幣51萬元)全部投入該投資平台。

被催婚30歲南京女網上覓男友，墮投資騙局失全部積蓄。（荔枝網） 分享 facebook

郝小姐原定大賺一筆，再帶著男友回家見父母過年，不料就在郝小姐將錢全部轉入後，平台卻突然打不開了。郝小姐聯繫王某不果，發現對方已封鎖自己，此時她才意識到上當受騙，趕忙報警。

文章授權轉載自《香港01》