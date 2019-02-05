杭州男患胃結石大如雞蛋 醫生囑1日飲兩瓶可樂疑引副作用

2019-02-05 15:30 香港01 記 崔德興／報導



事主徐先生。圖／香港01提供 分享 facebook

家住浙江杭州的徐先生去年8月因為肚痛就診，醫院確診為胃結石和胃潰瘍。當時，一位專家醫生竟建議他一天至少喝兩瓶可樂，稱伴隨胃藥喝下有助「化」結石。

徐先生的結石約有4-5厘米大。圖／香港01提供 分享 facebook 徐先生表示，自己去年8月因為肚痛到杭州市西溪醫院檢查，查出胃結石和胃潰瘍。醫生為他配了胃藥，又說配可樂喝，一天最少兩瓶，有助於「化」胃石。徐先生說，因為想結石「化」得快一點，他每天都喝幾瓶可樂，但喝半個月感覺有問題， 開始腳酸、牙齒麻，但他還是繼續喝， 喝了一個月之後，連他從事的木工、裝修工作也變難以負擔。

徐先生稱，他之後到了另一家醫院就診，於9月26日做胃鏡下胃碎石術。該醫院的醫生說：「這麼大的結石，等你結石化掉，你骨頭也化沒了。」這令徐先生懷疑，西溪醫院給了他錯誤的建議，而連續大量喝可樂也導致他骨質疏鬆。

事主要求院方出錢以治骨質疏鬆

西溪醫院則回應指，徐先生的結石約有4-5厘米大，診斷書寫上「巨大結石」，差不多比雞蛋還要大，於是醫生建議他住院治療，但徐先生拒絕了。醫生就建議他近日服用可樂，不適隨診；如好轉，一周後復診。

當時負責治療的陳醫生則道，徐先生吃了很多柿子，首先考慮是植物性胃結石，「那我說你可樂可以嘗試一下，配合胃潰瘍的藥先嘗試一下，喝的量，我印象裡面，應該是跟他講，你500毫升兩瓶總要喝的。」他又說，當時讓徐先生每天喝兩瓶可樂，但沒有讓他一直喝。

雙方目前仍未就事件達成共識。徐先生要求西溪醫院承擔他在另一家醫院做手術和住院的費用，並出錢讓他到另一家醫院去治療骨質疏鬆；西溪醫院則建議徐先生去做醫療事故鑑定。

文章授權轉載自《香港01》