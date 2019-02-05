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金庸已逝 華山論劍永存

2019-02-05 07:21聯合報 記者侯俐安╱即時報導

2018年末，華人文學近代史上最偉大的金庸辭世，但他筆下的「華山」卻永存在全球華人心中。只要是接觸過金庸小說，不會有人沒聽過「華山派」的威名，如果說天下武功出少林，那麼金庸傳說就在華山。

四面如削的西嶽華山，除了千尺幢、百尺峽、蒼龍嶺、鷂子翻身、長空棧道，但講到華山絕不會錯過當年年近八旬的金庸，登上華山題字的「華山論劍」碑，成為萬千書迷拍照景點。

正宗「華山論劍碑」在北峰，若搭乘北峰索道上山，很快就能遇到，碑前大排長龍。但若再往東風、中峰、南峰前進，一路上有七、八個「複製碑」任人拍照，有的則可租古裝與劍，還有專人協助調整武林高手姿勢。

被譽為「奇險天下第一山」的華山以險峻著稱於世，冬天雪後披上銀裝，青松上掛滿霧淞、漫天飛雪在奇岩為崖，峭壁峰巔間更顯蒼涼，儘管路面結冰提高登山難度，每年卻也只有此時才有機會看盡華山之勢、感受華山之靈。

身為絲路起點的西安，一邊是影響世界歷史兩千年的文明之路，一邊是近半世紀以來影響華人集武俠夢之大成的名山，在踏上絲路前後別忘留給西安千年歷史街區三至四天，在古城牆騎鐵馬、見證秦始皇留下的兵馬俑，以及蒐集大陸三大美食之都的西安小吃，肉夾饃、灌湯包、八寶粥、糊辣湯、粉蒸肉、白糖涼糕、孜然包子、綠豆餡餅、羊肉泡饃。

華山上的貓。記者侯俐安／攝影
華山上的貓。記者侯俐安／攝影
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位在北峰的正牌「華山論劍碑」即使淡季也人滿為患，要與之合影需要大排長龍，但沿途至...
位在北峰的正牌「華山論劍碑」即使淡季也人滿為患，要與之合影需要大排長龍，但沿途至少七、八處「複製碑」可供人拍照。記者侯俐安／攝影
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中國五嶽之「西嶽」華山，冬天時更顯滄涼。記者侯俐安／攝影
中國五嶽之「西嶽」華山，冬天時更顯滄涼。記者侯俐安／攝影
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