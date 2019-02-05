金庸已逝 華山論劍永存

2019-02-05 07:21 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



2018年末，華人文學近代史上最偉大的金庸辭世，但他筆下的「華山」卻永存在全球華人心中。只要是接觸過金庸小說，不會有人沒聽過「華山派」的威名，如果說天下武功出少林，那麼金庸傳說就在華山。

四面如削的西嶽華山，除了千尺幢、百尺峽、蒼龍嶺、鷂子翻身、長空棧道，但講到華山絕不會錯過當年年近八旬的金庸，登上華山題字的「華山論劍」碑，成為萬千書迷拍照景點。

正宗「華山論劍碑」在北峰，若搭乘北峰索道上山，很快就能遇到，碑前大排長龍。但若再往東風、中峰、南峰前進，一路上有七、八個「複製碑」任人拍照，有的則可租古裝與劍，還有專人協助調整武林高手姿勢。

被譽為「奇險天下第一山」的華山以險峻著稱於世，冬天雪後披上銀裝，青松上掛滿霧淞、漫天飛雪在奇岩為崖，峭壁峰巔間更顯蒼涼，儘管路面結冰提高登山難度，每年卻也只有此時才有機會看盡華山之勢、感受華山之靈。