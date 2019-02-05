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不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向一早就塞

冬季西遊記 包場絲路之旅

2019-02-05 07:19聯合報 記者侯俐安╱即時報導

曾是中西方通商、佛傳與古文物交流的絲綢之路，在過去兩千年，隨著時代演進、交通發達，騎著駱駝隊伍的商賈不再對它懷抱憧憬，也讓這條曾經代表文明之路，逐漸消失於大漠之中。直到各國旅人受到沿途佛教聖蹟吸引，重新踏上前人足跡，成為如今的絲路之旅。

絲路起點從西安開始，向西行經天水、蘭州、武威、張掖、酒泉、嘉裕關、敦煌、吐魯番到烏魯木齊。相較古人艱辛、孤寂地穿越絲路，近年大陸興建長達2300多公里的「高鐵絲路」，縮短了絲路的距離。

如果旅遊時間有限，又希望能多些慢遊，不妨將絲路之旅分為兩段，先完成西安到敦煌1700公里的「半條絲路」，選擇火車臥鋪、巴士再搭配短暫的高鐵，體驗不同的運具、緩慢地欣賞沿途風景，也能讓旅遊留下一點遺憾。

12月初，若從西安搭乘晚間8時的硬臥列車出發，正好能在中午前抵達張掖，15小時的路程不僅可省下一晚住宿，沿途可欣賞鋪上白雪的農田與山頭，也能趁機尋找旅伴，在未來的旅途分攤費用。

張掖最出名景點以七彩丹霞地質公園莫屬，午後離開下榻旅宿、搭乘近一小時公車，正好能趕上夕陽西下，閃耀著七彩的丹霞地形，在初雪中宛如撒上糖霜。若時間充裕，還能再到更遠些的冰溝丹霞，冬天淡季免費。

相較於暑假旺季，入冬的絲路更添加一股蕭瑟與蒼涼。在零下14度的低溫中，白天太陽露臉時，氣溫4度就算溫暖了。但也因為進入淡季，除了許多景點半價、住宿將近牌價一折，旺季人滿為患的景點，此時幾乎看不到人影。

尤其是祁連山腳下的馬蹄寺，踏過飄揚著藏傳佛教五色旗的雪地，獨自走進三十三天石窟，看著沒能逃過文革破壞的佛像與壁畫，更能感受千百年的風霜。另一頭的平山湖大峽谷則是壯闊景色，若兩個景點放在一天，淡季找旅伴包車會是不錯的選擇。

從張掖、嘉峪關到敦煌，需要較費心安排車程。張掖到嘉峪關搭乘高鐵可在一小時抵達，但由於嘉裕關到敦煌的巴士，大多是下午3、4時的班次，嘉裕關三大景點懸壁長城、城樓與萬里長城第一墩，雖可在三小時內走完，若希望將嘉峪關壓在一天內又不想趕場，最好清晨4、5時就要從張掖出發。

從嘉峪關搭客運到敦煌則要六小時。遊敦煌一般分為東西線各一天，莫高窟、鳴沙山月牙泉稱為東線，可自行搭乘公車或計程車抵達，陽關、玉門關、漢長城與雅丹魔鬼城為西線，通常需要與人拼車或拼團，當地網站與旅客中心也會隨機推出一元三景的門票，錯過會扼腕。在市區內，計程車自然是最方便的選擇，但也不妨體驗當地公車與巴士。

敦煌市區的綠皮公車除了起訖站，在路邊可以隨招隨停。若要趕上莫高窟第一場講解，清晨8時要搭上綠皮公車，為降低遊客參觀時對文物的干擾，第一站必須先到「莫高窟數字展示中心」欣賞兩部影片，「千年莫高」介紹張騫出使西域與絲路的由來，「夢幻佛宮」則在球形影院觀賞立體般的洞窟壁畫與塑像。再搭環保車進入莫高窟，隨講解人員逐一聆聽壁畫故事。

距離敦煌市區不遠的鳴沙山月牙泉，儘管沙山中的一彎月牙泉，如今已載人口補水調節，仍是甘肅敦煌八大奇景之一。當地也有騎駱駝體驗，但近年隨著旅客倍增，忙於載客也縮減駱駝壽命。冬季的敦煌雖然因為過於寒冷停辦沙漠露營，但在撒上白雪的鳴沙山欣賞日落與日出，將能替行程留下最美的句點。

西安古城牆上可租借單車，沿著古城牆繞西安一圈。記者侯俐安／攝影
西安古城牆上可租借單車，沿著古城牆繞西安一圈。記者侯俐安／攝影
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張掖七彩丹霞地質公園，飄雪時宛如撒上糖霜。記者侯俐安／攝影
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冬季的敦煌莫高窟雖然更顯寒冷，卻不像夏季人滿為患。記者侯俐安／攝影
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