廣州姑娘亂針繡 手中線藏故鄉情

2019-02-05 04:11 世界日報 中國新聞組╱廣州6日電



從護士到美容形象設計，再到亂針繡，20年前的林莉莉怎麼也想不到，偶然一次成都行，居然改變命運，讓她成為亂針繡工藝美術大師。林莉莉是廣州人，但因工作及個人原因，常年住在四川。思鄉情切，她便將自己對家人和故鄉的思念融入一針一線裡，她的作品中常常有荔枝、木棉花等嶺南元素。

廣州日報報導，49歲的林莉莉第一份工作是護士，業餘時間她還報名夜校學習美容及形象設計的技能。

1992年，林莉莉從醫院辭職，開了間美容院。但她蒸蒸日上的美容事業，卻被一次偶然經歷打斷了。1998年，她在成都一個展會上看到亂針繡，亂針繡利用西洋畫的畫理，就像素描一樣進行線條勾勒，看起來很亂，但亂而不雜，最後的作品非常立體。

林莉莉說，當時看到刺繡能夠做成這樣，非常震驚。她立刻向老師表達學習意願，老師回答說：「那就試一個月吧。」

她趕忙在成都租房子，打算藝成之後再回到廣州。但亂針繡並不像她想像中那麼簡單，除了學習針法色彩，還要學習三維空間、畫理。在學習亂針繡的過程中，林莉莉還認識了現在的丈夫。

據報導，為了能夠潛下心來學習，2002年林莉莉關停自己經營十年的美容院，專心到成都學習亂針繡。

林莉莉說，亂針繡的創作大多是以年為單位，一幅作品一到兩年才完成很正常。由於亂針繡是通過三維空間的方式體現，所以每一幅作品都要進行多次調色，至少要繡五、六層，多的則達到七、八層。

從早上8時開始，一直到晚上12時，除了必要的吃飯喝水，幾乎所有時間她都在繡，「雖然辛苦，但樂在其中。」林莉莉說。

報導說，對於「亂針繡大師」的叫法，林莉莉更喜歡別人叫她「推廣亂針繡的廣州姑娘。」八年時間，她和自己的老師、學生創作了30幅嶺南文化的作品：荔枝、廣州塔、海心沙等都被她做成作品。去年，她的第一個作品巡展，第一站就在廣州。

林莉莉表示，傳統刺繡的繡娘，職業生涯到40歲左右就幾乎停止，但亂針繡與傳統刺繡不同，傳統刺繡是二維平面的，而亂針繡是三維立體的，需要繡多層次，所以，對於上一層的小失誤，可以透過多層次的調色去彌補。

「我想在針法上創新，讓亂針繡與傳統刺繡能夠無縫銜接，藉此延長老繡娘們的職業生涯。」林莉莉說。