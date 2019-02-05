珠海會同 百年古村蛻變 融入時代特色

2019-02-05 04:11 世界日報 中國新聞組╱廣州6日電



珠海會同古村是廣東香山縣最早用電和看上電影的村莊，去年的會同藝術節中，舉辦者採用聲、光、影結合的方式，將高新的風、會同的雲、城市的光影匯聚在古老的碉樓中，打造出神秘奇趣的創意體驗，讓古代文化與現代科技碰撞。

羊城晚報報導，在這個古村落裡，行業大咖探討如何建設新時代創新創業生態體系，分享高校在區域科技創新體系建設中的使命和擔當，他們還從衣食住行談到影視國學。

此外，珠海高新區提出要把鄉村振興擺在全區工作重要位置，科學謀畫鄉村振興工作，統籌鄉村振興和城市發展。據了解，「優化公共文化服務」被列入珠海高新區去年十件民生實事。其中就包括會同閱潮書店、會同電影博物館建成對社會開放。

據報導，如今的會同村，鄉道整潔、綠樹成蔭、民風淳樸，散發著中西相融的藝術氣息。畫家在這裡寫生，創作出一幅幅佳作。每逢周末，來這裡遊玩的市民越來也多。他們放慢腳步，穿梭在小巷中；又或者在創業者經營的咖啡館中，細細品嘗咖啡的香醇。

會同古村還成為攝影愛好者的聚集地。在會同古村不時看到大學生，他們以古建築為背景，定格下一個個畫面。他們說，百年古村很有藝術氣息。

報導說，從2015年開始，珠海高新區舉辦「會同情韻」藝術節。去年十一前後，第四屆「會同藝術節」與市民見面。

「會同藝術節」既有思維碰撞、大咖雲集的「會同菁英說」，也有描繪「會同的風，高新的雲」的美術作品展，還有融合4D科技的「光影會同」互動體驗。從最初的音樂節，到去年主題為「會世界·和不同」的系列活動，這個改變體現出會同古村的開發融入更多時代符號。