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整合資源 珠海「小澳門」打造大學小鎮

2019-02-05 04:13世界日報 中國新聞組╱廣州6日電

整合資源，珠海「小澳門」打造大學小鎮。 世界日報記者廖斯文
整合資源，珠海「小澳門」打造大學小鎮。 世界日報記者廖斯文
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灰瓦、青磚、飛簷，嶺南民居錯落有致；厚實、堅固、氣派，幾幢碉樓又帶著西洋風格。洋務運動後，廣東珠海會同村村民紛紛赴港澳謀生。由於年久失修，這座珠海保存最完整的古村落曾經破舊。但如今，古村唱響新歌，旅遊開發、藝術活動、創業論壇、大學小鎮讓古村煥發新生機。

羊城晚報報導，會同村有「小澳門」之稱，村裡濃縮珠海的一段歷史。村口的大榕樹見證風雲變幻，祠堂前一塘池水碧綠如翡翠，「三街八巷」的布局展示它當年的宏偉。棲霞仙館、緝卿亭、莫氏大宗祠等古建築流露出會同的獨特魅力。

由於毗鄰港澳，早年的會同村村民紛紛前往香港、澳門乃至國外淘金。1923年，會同村就已經家家戶戶點上電燈，而且看上最早的無聲電影。會同村那些恢宏的建築，就是村民發跡之後返鄉修建，是當年那段傳奇的見證。

但後來，這座古村變得有些蕭條，一些房子年久失修，古巷之間雜草叢生。

近年來，珠海高新區加大對會同古村的保護、規畫 、開發力度。隨著鄉村旅遊、休閒旅遊概念的興起，會同古村遇到新的發展機遇。

在珠海唐家灣，有中山大學珠海校區、北師大珠海分校、北理工珠海學院、北京師範大學香港浸會大學聯合國際學院（下稱UIC）四所高校。珠海正在推進「大學小鎮」的建設。

據報導，會同古村將「大學小鎮」建設的一個核心點，整合大學、社區產業、地理環境、歷史文化等資源。早在2014年，UIC就邁開重要的一步。當年6月份，UIC與珠海市政府簽訂合作協議，獲撥唐家灣會同村的300畝土地建設新校園。該校負責人表示，UIC將攜手珠海市政府，將新校園和新文化小鎮周邊地區打造成為「大學小鎮」，帶動會同古村的活化，提升高新區的文化軟實力，融入珠海的經濟文化建設。去年，UIC在會同村的新校園投入使用。

目前「大學小鎮」美景規畫圖在實施中，周邊其他高校也將成為重要組成部分。或許要不了多久，會同古村周邊不僅會有高校教學區、學生生活區，還會有創意谷、生態園、運動場。屆時，這個百年古村，又將被賦予新的內涵。

高校香港建築
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