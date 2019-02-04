鄭和曾下澳洲？ 海灘挖出疑似明朝佛像

2019-02-04 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



鄭和下西洋，曾到過澳洲的西海岸嗎？兩名澳洲男子近日在當地一海灘，發現一座由鍍金青銅製成、重逾1公斤的佛像，據報這可能與1421年「明朝尋寶之旅」有關，可能證明中國人比歐洲人早200年踏足澳洲。不過，中國大陸專家卻潑冷水，認為是其他中國人帶到西澳洲而已。

發現這尊佛像的是澳洲男子Leon Deschamps和Shayne Thomson。他們經營一間電影公司，打算與法國紀錄片製作人合作，拍攝拿破崙統治時期從法國航行至澳洲的影片。兩人近日帶同金屬探測器到當地一個海灘，清除如啤酒罐等金屬垃圾，準備拍攝，突然Shayne Thomson手裏的金屬探測器發出訊號，顯示離地面很近的地方有大型物體，於是，兩人準備好拍攝設備，將挖掘情況拍下。

兩人撥開沙子後，起初以為是上世紀50年代的裝飾藝術燭台，但約1分鐘後，他們挖出了一座小佛像。根據發現地的法例，這座小佛像是屬於發現它的兩人，但澳洲聯邦的條款規定，政府可以佔用具有「特殊文化價值」的物品，兩人因此通知當地政府，以決定如何處理佛像。

兩人向西澳洲海事博物館報告有關事宜，並附上照片，博物館建議他們聯絡當地華人協會「中華會館」，會館便協助他們聯絡澳洲駐北京大使，大使辦公室正就事件進行調查，同時與中澳歷史博物館聯絡。中國大使館工作人員稱，他們仍在研究這一「潛在遺蹟」，但因鑑定過程相對複雜，仍需更多時間來處理。

Leon Deschamps則聯絡專業的古董商人，對方看過佛像後，毫不猶豫地指，佛像是來自明朝初期，約在1350至1637年。還有人向他們說，這座佛像可能與明朝尋寶之旅有關，這意味着在荷蘭人哈托格（DirkHartog）1616年登陸西澳洲前200年，中國人可能到過這裏。

不過，中澳歷史博物館副主席王興鄉則指出，這座佛像被認定來自明朝，到達澳洲的方法有很多可能：或是鄭和留下來的，或是其他中國人帶來的，特別是在19世紀70年代已經有中國人在西澳洲出沒，佛像可能是在這150年間被帶到此處的。雖然這次發現讓人十分興奮，可是「除非你證明它周圍的泥土或沙子來自某個時期，以及（佛像）在那兒多久了。那將是一個考古問題」。

Leon Deschamps和Shayne Thomson兩人沒有透露佛像的發現地點，以防有人到當地「尋寶」，破壞環境生態。隨後有人向Leon Deschamps表示，發現佛像的海岸，曾有馬來西亞人及華人在當地採集珍珠，並且建設過營地，由於靈性、宗教對東南亞船員和沿海勞動者來說很重要，也可能解釋這座佛像出現在西澳洲的原因。