非疫區臘肉腸 中國官方：封裝完好可攜帶

2019-02-04 16:37 中央社 台北4日電



非洲豬瘟讓春節後攜帶臘肉臘腸返回工作地的慣例，變成一大困擾。中國農業農村部稱，春節期間非疫情地區居民可以正常攜帶臘肉、臘腸，疫區則不能攜帶，且禁止寄遞任何豬肉類製品。

對湖南、湖北、四川、重慶等地大陸居民來說，臘肉、臘腸是春節必備美味，且春節後攜帶臘肉臘腸回工作地亦是慣例，但非洲豬瘟引發能否順利帶上火車或飛機的疑問。

目前中國大陸仍有山西、黑龍江、江蘇、福建、廣東、甘肅、寧夏等7個地區的非洲豬瘟疫情尚未解除。央廣網引述農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華表示，這7個省份的居民將不能隨身攜帶沒有製熟的臘肉與臘腸。

他指出，由於未經高溫熟製處理，存在傳播非洲豬瘟疫情的風險。針對此情況，交通運輸部、國家郵政局等部門，已經出台限制運輸郵寄生豬及其產品等相關規定，希望廣大民眾在疫情防控期間自覺遵守。

不過，陳光華表示，在其他已經解除疫情的省份，已經包裝完好的臘肉、臘腸，居民可以放心攜帶。

報導稱，國家郵政管理局市場監管司副司長侯廷波表示，為配合做好非洲豬瘟疫情防控工作，全中國範圍一律禁止寄遞活豬和未經檢疫、未製熟的豬肉；已發生疫情的區域，禁止寄遞任何豬肉類製品。

侯廷波指出，在非疫情區，所有涉及到活豬的東西都不允許寄遞，熟製品必須經過檢疫部門提供相關證明，才能進行寄遞。