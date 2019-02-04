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徒手擋刀救夫受傷 妻子淚訴兩年屢遇襲

2019-02-04 14:52香港01 潘安奇、蔡正邦、賴雯心報導

荃灣川龍街一間約有40年歷史、由家族經營的洋服店，近年疑因家族成員欠債，令店舖負責人多次遇上淋紅油、塞匙孔等刑毀的恐嚇，更被懷疑同一名男子多次毆打。昨日（3日）下午，疑兇更衝入店內追斬男負責人，幸他反應敏捷，以長凳擋刀，沒有受傷，其妻為英勇救夫，手部受傷送院。

事主夫婦今日如常開店營業，妻子哭訴與丈夫多年來無辜受牽連，終日因事件惶恐不安，多次報警無果，直言：「一人嘅債唔代表我哋嚟填。」

持牛肉刀的疑兇企圖追斬目標人物不果，事發過程被店內的CCTV拍下，洋服店負責人黃先生（55歲）及時逃出店外，沒有受傷，用以擋刀的木凳留下刀痕；黃妻（53歲）當時救夫心切，一度徒手阻擋疑兇追出，左手紅腫並受驚，送院時不禁落淚。

疑欠債成員近年失蹤

該店兩年來接連受到滋擾、恐嚇，暴力不斷升級，男店主黃先生曾被懷疑同一人毆打兩次，昨日更發生企圖斬人事件。兩人接受香港01記者訪問時表示，事件相信源於四兄弟中有人欠債，令債主追上門，但該名家庭成員自兩、三年前捲入欠債事件後，已失去蹤影，而雙方早已沒有聯絡二十多年；在事件中英勇救夫的黃太，今日接受訪問時聲淚俱下表示雙方沒有溝通，不清楚欠債詳情，但他們不斷被牽連：「我唔知呀，我哋真係冇來往呀……好擔心人身安全。」

我唔知呀，我哋真係冇來往呀……好擔心人身安全。

九旬老父被上門追債

長期不斷被滋擾，兩人形容無時無刻生活在恐懼中，更用記事簿記錄個案自2017年3月首次被滋擾起的事件詳情。該洋服店曾經被淋紅油、塞匙孔、有人更高調地進入店內坐下，以言語恐嚇及出手毆打黃先生，並於街上張貼字句，追債五千多萬。另一方面，年屆九旬、早已退休的黃老先生與八十多歲的妻子亦被人上門追債，兩老因此感到驚慌，不敢回家。

黃先生稱，兩年來為事件報警逾20次及向議員求助，不法之徒仍然消遙法外，惟有身上掛上防狼器及平日多加警覺。黃太一臉憂慮指：「邊個爭你哋（兇徒）錢，追佢哋囉，唔係嚟追我哋，一人嘅債唔代表我哋嚟填。」

負責人自2017年被追債　警方追緝男疑兇

事發於昨日（3日）下午約2時許，一名戴口罩、鴨舌帽男子手持牛肉刀，闖入荃灣川龍街48號一間洋服店，追斬該店男店主，男店主以木凳抵擋刀，隨即逃出店外，沒有受傷；其妻子赤手推開兇徒，阻止對方追斬丈夫，手部因而受傷紅腫。案件暫列作傷人案處理，交由荃灣警區反黑組跟進。

該洋服店由黃先生的父親創立，已經營約40年。據指因家人欠債事宜，洋服店負責人自2017年起不斷遭到恐嚇，近日更遭人貼欠債街招，店中多次被淋油。警方正追緝一名年約20歲至30歲男子，身高約1.7米，案發時身穿白色外套、深色長褲、深色鞋，戴深色鴨舌帽及黑色口罩。

文章授權轉載自《香港01》

黃妻徒手阻止兇嫌追砍丈夫。 圖／翻攝自香港01
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有人在街上貼告示，追債5千多萬港元。 香港01記者／蔡正邦攝影
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案發現場為荃灣川龍街一間洋服店。 香港01記者梁銘康／攝影
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恐嚇香港
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