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四川麻辣兔頭 春節訂單激增

2019-02-04 01:43聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

仔細觀察盤中滴著紅油、撒滿芝麻的兔頭，再用嫻熟的手法將其掰開，細細品嘗個中滋味。這是「品兔師」王少波每天的必修課。王少波是位「85後」在成都一家年產上百萬個兔頭的辣鹵工廠上班。為了把控出廠食品質量，他每年需要品鑒約2000個兔頭。

中新社報導，2019年春節前夕，工廠訂單量激增，王少波每天要比平時多吃掉三四倍的兔頭。「不同季節、不同地區辣椒的辣度也會有所不同，每採購一批新辣椒，我們就會調整一次配方，腦花的飽滿、眼睛的凹凸程度都是判斷兔頭的重要標準。」王少波說，最初啃兔頭只是他的愛好，成為「品兔師」後，他的薪酬從最初的月薪5000元（人民幣，下同），漲到了年薪30萬元。

從事兔子科研、教學工作二十餘年的四川農業大學教授賴松家表示，最早四川做麻辣兔頭是為了利用兔子身上不方便成菜的「雞肋」部分，沒想到卻成就了一道美食。

為了向更多外地遊客推廣四川兔頭，「80後」向琨在成都景區寬窄巷子旁開了一家銷售兔頭的辣鹵小吃體驗店。「我先開網店，再開線下體驗店，有40%左右的顧客通過網絡知道了我們。」向琨回憶，他2013年在網上銷售兔頭時原只打算銷售到四川、重慶等無辣不歡的省市，如今東部沿海地區的銷售額早已撐起半邊天。

據統計，2018年淘寶賣出10億元的辣鹵食品，2018年「雙十二」兔頭訂單量增長900%，廣東、江蘇、浙江成為除四川外最愛購買兔頭的省份。

余佳微所經營的辣鹵店長期占據淘寶兔頭銷售榜首，被稱為「淘寶兔王」。「我剛賣兔頭時，淘寶沒有兔肉這個類別，許多顧客找我聊天不是要買兔頭，而是對兔頭好奇。」余佳微表示，短期保鮮技術提高，顧客可食用到保質期更長、口味更鮮美的兔頭，也是兔頭在各地熱銷的原因之一。

法新社曾報導，四川人一年消費多達2到3億隻兔子。大陸各地的兔子養殖已跟不上四川人的消費速度，法國、義大利、德國等國家，都開始向中國大陸出口兔肉。

淘寶義大利人民幣
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