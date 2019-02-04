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重慶台胞 「留守」大陸迎新年

2019-02-04 01:43聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

冬日山城處處張燈結彩，街頭巷尾透著濃濃年味。農曆年將至，不少在重慶工作的遊子陸續踏上歸途，而王嘉稔和他的台灣老鄉們卻決定連續第二年「留守」在大陸歡度新春。

「香菇滷肉飯、台灣米糕、牛肉湯麵，如今在重慶也可以品嘗地道的台灣美味，讓我們能一解鄉愁。」王嘉稔說。

中新社報導，今年35歲的王嘉稔來自台北，目前在重慶的新光天地百貨擔任營銷副理，在重慶工作5年的他早已把這裡當成「第二故鄉」。

「去年我也和同事們在大陸過年，大家看春晚、涮火鍋，熱鬧又開心。」那是他第一次在大陸過春節，印象最深的莫過於年三十的「春晚」。「真是場面宏大、內容豐富啊！」他對今年的春晚充滿期待。

回憶起當年第一次來大陸，王嘉稔說，當時一早從台北先飛澳門，再到珠海，到北京已是深夜。如今，重慶直飛台灣每周有6個往返航班，只需3個小時。「現在我幾乎每月都會往返渝台，便捷的交通拉近了兩地的距離，不再感覺到漂泊的孤單寂寞。」王嘉稔說。

出生在高雄的李東恩在重慶經營著自己的台灣小吃店，生意做得紅紅火火。「我太太是永川人，兩個孩子也很喜歡重慶，對我來說『兩岸都是家』，今年我們會和這裡的親戚們熱鬧地過個大年。」李東恩展示手機裡記好的菜譜，「烏魚子、魚翅羹、白灼蝦，今年的團圓飯我要給大陸的親人們露一手，讓大家嘗嘗台灣的美食風味。」

42歲的邱偉宸是重慶一家裝飾設計公司的店長，去年申領了台灣居民「居住證」的他，春節將和家人在大陸短途旅行。「有了居住證，我住酒店、乘高鐵能享受到和大陸居民一樣的待遇，這很好地滿足了我們台胞在大陸工作、生活、出行等多方面的需求。」邱偉宸說。

重慶市台辦統計顯示，2018年重慶新增台資項目79個，合同台資5.04億美元，增長19.7%。重慶歷年累計批准台資企業1725家，累計合同台資282.96億美元。

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