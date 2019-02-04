綿竹年畫節 重現清朝過年景象

2019-02-04 01:43 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北─德陽報導



綿竹年畫亮相成都寬窄巷子，再現北宋「桃符寺」。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 農曆己亥豬年來臨之際，第十八屆綿竹年畫節暨「年畫重回春節」文化活動，在四川德陽啟幕。本屆年畫節不但有盛大的開幕式和新春巡遊活動，還首次開設了成都分會場，綿竹年畫走進寬窄巷子，舉行精品聯展、技藝展示和遊客體驗等活動。

作為「保留節目」，本屆年畫節的重頭戲，是開幕式上的歷史民俗文化大巡遊。當天上午，聲勢浩大的巡遊隊伍再現綿竹街頭，750多人生動再現清代綿竹年畫長卷「迎春圖」中「金鼓開道」、「喜報陽春」、「獅子起舞」、「社火平台」、「踩高蹺」、「老鼠娶親」、「喜打春牛」等場景，以及新加入的年畫主題旗袍展演等喜慶項目。浩浩蕩蕩的巡遊隊伍沿路載歌載舞，被很多年輕人稱作復古版cosplay（角色扮演）。置身其間，彷彿穿越時空回到上百年前，感受民俗傳統，收穫新春喜悅。

開幕當天下午，綿竹年畫還盛大亮相成都著名景點寬窄巷子，沿街區屋簷布置年畫氛圍，東廣場、小洋樓設置了年畫主題互動小場景，吸引遊客拍照；井巷子還設立年畫年貨市集，遊客可以為自己印一幅年畫帶回家。

本屆年畫節旨在突出中國年味和優秀地域傳統文化，除了民俗巡遊、「一夢年畫村」實景演出，老街古戲台川劇演出、年畫精品展、春節系列巡遊等活動，將一直持續到農曆正月十五，讓遊客在濃厚的過年氛圍中流連忘返，真正實現「處處有年味、天天是春節」。