珠三角水資源配置工程將動工

2019-02-04 01:44 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東省水利廳透露，廣東省最大的水利工程—珠江三角洲水資源配置工程初步設計日前獲大陸水利部批覆。按照計畫，該工程將於今年上半年全面開工建設。該工程是粵港澳大灣區建設的重要基礎設施。

新華社報導，珠江三角洲水資源配置工程旨在解決廣州、東莞、深圳生活生產缺水問題，提高供水保證程度，同時為香港及廣東省番禺、順德等地提供應急備用供水條件。

根據大陸水利部的批覆報告，該工程總投資354億元人民幣，總工期60個月。輸水線路西起西江幹流鯉魚洲，輸水至廣州南沙區新建的高新沙水庫、東莞市松木山水庫、深圳市羅田水庫和公明水庫。輸水線路總長度113.2公里。

廣東省水利廳表示，珠江三角洲水資源配置工程是大陸國務院批准的「珠江流域綜合規劃（2012-2030年）」確定的重要水資源配置工程，也是大陸國務院要求加快推進的全大陸172項節水供水重大水利工程項目之一，是粵港澳大灣區建設的重要基礎設施。

珠三角地區水資源分布不均、開發利用不平衡。珠江三角洲水資源配置工程建成後，將實現從西江水系向珠江三角洲東部地區供水，對保障城市供水安全和經濟社會發展具有重要作用，同時也將對粵港澳大灣區發展提供戰略支撐。