在台灣 看見雲南書畫攝影之美

2019-02-04 01:44 聯合報 大陸新聞中心／高雄報導



雲台兩地藝術家，現場為台灣民眾書寫春聯送祝福。 圖／本報高雄傳真 分享 facebook 2月1日，由雲南省海峽兩岸交流促進會、雲南省文聯、台灣佛光山佛陀紀念館共同舉辦的第二屆「七彩雲南．相約台灣」文化交流活動－美術書法攝影藝術展開幕典禮，在高雄佛光山佛陀紀念館隆重舉行。

此次展覽以「錦繡高原．淳厚人文」為主題，雲南代表團精選了省內名家的優秀美術、書法、攝影作品共100件參加展覽，展覽將持續到2月14日。在此期間，台灣民眾將通過參展作品，感受雲嶺大地日新月異的滄桑巨變和多姿多彩的民族風情。

高雄市兩岸小組副召集人楊秋興出席活動並致辭指出，此次文化月系列活動的舉辦，將把雲南的自然風光、資源稟賦、民俗風情、文化旅遊、經濟社會發展等情況全方位、多角度展示給台灣，進一步傳承弘揚優秀中華文化，厚植兩岸同胞親情友誼，促進兩岸同胞心靈契合，推動雲台融合發展。

當天，雲南省文聯向佛光山佛陀紀念館捐贈60餘幅獨具雲南風格的美術、書法、攝影作品，包括趙浩如書法作品「遊宜良岩泉寺」、「山房竹舍」，張斌書法作品「獨坐敬亭山」、「山中」，杜建民書法「宿建德江」等；佛光山佛陀紀念館館長如常法師回贈了星雲大師作品「諸事吉祥」卷軸。

在活動現場，兩岸書法家齊聚一堂，揮毫潑墨，書寫新春對聯，吸引大批民眾圍觀索取。義工們不斷幫助民眾整理寫好的春聯，拿到春聯的民眾滿心歡喜，不停向書法家和工作人員道謝。