帶地球去流浪 傳達人對故土的眷戀

2019-02-04 01:44 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸科幻小說作家劉慈欣的小說「流浪地球」改編的同名電影，將於大年初一在全大陸上映。這部電影講述太陽毀滅之前，人類在驅動整個地球逃往新星系的征途中發生的故事，是中國大陸首部大成本製作的科幻電影。

新華社報導，曾獲科幻文學最高榮譽「雨果獎」的劉慈欣受訪表示，從各方面來說，「流浪地球」都達到讓人滿意的水準。如果在票房上也取得成功的話，它將為中國科幻電影發展奠定良好開端，積蓄寶貴的經驗和人才。

劉慈欣認為，一部好的中國科幻電影，絕不僅僅是在視覺上「拼接」一些中國元素就行了，更為重要的是對社會文化的刻畫。在「流浪地球」中，人物的行為方式、情感表達以及社會面對災難的反應，都在深刻地傳達中西文化的差異。

「如果是西方的科幻電影，遇到這種災難，人們會選擇登船逃離，但是在這部科幻電影中，人們要把地球帶走。地球是一個符號，它承載著我們所有的歷史、文化、情感，是一切傳承的根源。比起西方人，中國人更難以割捨這些東西。所以，把地球變成宇宙飛船，很深刻地表達了中國人對故土的眷戀。」劉慈欣說。

這位曾在山西娘子關發電廠擔任工程師的科幻作家的一大業餘愛好，就是看西方的科幻電影，喜歡的電影包括「2001太空漫遊」、「星際穿越」、「黑客帝國」、「盜夢空間」、「銀翼殺手」等。

劉慈欣認為，美國從上世紀初就開始拍科幻片，拍了將近一個世紀，真正經典的還是很少。他表示，西方科幻電影的繁榮始於一九八○年代，那時比較注重情節和故事；到一九九○年代中期以後，西方科幻電影開始圍著電腦特效打轉，投資越來越大，資本越來越不敢冒險，所以很大比例都是舊ＩＰ的續集，導致西方科幻電影逐漸失去活力。

「這對於中國科幻電影來說是個機會，但把握這個機會並不容易。首先，特效不能差，沒有質感的話，觀眾是不會買帳的；其次，故事必須好，要打動震撼觀眾，就得在觀眾的欣賞取向和對科幻的追求之間做一個權衡。」劉慈欣說。