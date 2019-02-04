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高鐵分析師 鷹眼查列車隱患

2019-02-04 01:44聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

在中國鐵路成都局集團有限公司貴陽車輛段貴陽北動車運用所TEDS檢測中心，一間約70平方公尺的房間裡，TEDS分析員們手握鼠標、眼盯螢幕，仔細瀏覽TEDS探測設備傳回的一張張動車部件圖片，從中發現故障和隱患，為動車組安全運行保駕護航。

中新社報導，自今年春運啟動以來，「貴陽北動車運用所TEDS檢測中心」每天要監控動車160列，每天超過70萬張動車組的動態圖像被實時傳回，一顆螺栓的鬆動、一絲細小的裂紋，都難逃分析師眼睛。

TEDS是指「動車組運行故障動態圖像檢測系統」，即用特定的激光成像設備掃描高速運行中的動車組，經過智慧化的計算後拼接出完整動車圖像，再通過遠程對比分析的方式，查找列車存在的安全隱患。

貴陽北動車TEDS檢測中心工長唐光華說：「目前TEDS監控中心在貴陽有三個，分布在滬昆上行（昆明到貴陽北方向）；滬昆下行（長沙至貴陽北方向）；渝貴下行（重慶至貴陽北方向）。」唐光華表示，「車底2萬多顆螺絲，都需要一一的檢查，一個細小隱患，都有可能導致事故的發生。」唐光華說。

分析員劉繼虎盯著電腦螢幕，格外專注。螢幕上的圖片，是用幾千張圖片拼接好的連貫圖像，他不時用鼠標在螢幕上畫畫圈圈。劉繼虎正在分析G2989次列車，車型CRH380A-2772，「TEDS產生的數據量巨大：一列8輛編組的動車組，通過TEDS探測站時間大約需12秒，拍攝照片多達2358張。」

按要求，TEDS分析員要在15分鐘內對一列動車組裙板、轉向架、車體連接處等部位116種檢查項目，上萬個零部件進行監控分析，平均在1.5分鐘到2分鐘之間就要監控1節車廂。劉繼虎說，「TEDS分析員必須心中有一幅完整的圖，列車的每個細節、每個部件，多少顆螺絲釘，在什麼位置，都要牢記在心，你才能夠去比對它的不同點做分析。」

「細節決定成敗，雖然我們是幕後，其實跟在現場是一樣的，都是為保證每一個旅客的安全。」劉繼虎說。在2019年1月21日至3月1日春運期間，預計貴陽北動車運用所每天經過探測站的車組數量，比平時增加30%。

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