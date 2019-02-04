春節空城排行 鄭州成都入前十

2019-02-04 01:44 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



每年農曆年，中國大陸都要經歷一場人口大遷徙。半個月內，僅北上廣深四大一線城市就會減少兩三千萬人。據騰訊近日發布的「2019春節出行預測大數據報告」，深圳、東莞、北京、上海、蘇州、廣州、杭州、鄭州、成都、佛山成為春節空城指數最高的十大城市。

中新社報導，微信公號「國民經略」發表「春節空城排行：廣深佛莞全部入圍，杭州鄭州成都躋身前十」的文章，在2月2日登上新浪熱評榜首，引發17萬人參與點評。該文指出，春節空城越嚴重，恰恰說明外來人口越多，經濟活力、城市吸引力就越強。

在這十大「春節空城」城市中，有四個城市位於珠三角；有三個城市位於長三角。京津冀區域僅有北京一城，中部區域僅有鄭州一城，西部區域僅有成都一城。這種格局，與人口流動的大趨勢可謂相互契合，與中國大陸的區域經濟格局也相互映照。

相比而言，鄭州、成都躋身空城指數前十，更具信號意義。這說明二線強省會的虹吸效應正在擴大，一邊承接來自於一線城市的回流人口，另一邊通過強省會戰略不斷吸納省內的流動人口。而武漢、西安、長沙、合肥等城市，也會逐漸上演這一幕。

此外，近兩年，「反向過年」被愈來愈多人所接受，2019年這一趨勢更為火爆。攜程大數據顯示，上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門是「反向春運」十大熱門目的地，除夕前一周前往這些城市的機票預訂量同比增長超40%，購買反向高鐵車票的旅客與去年相比也增長兩倍以上。

而成都、重慶、哈爾濱、西安、長春、鄭州、長沙、貴陽、合肥、武漢則是十大熱門出發地。這些城市所在省份，都是傳統勞務輸出大省。有報告顯示，西湖風景區、烏鎮風景區、天安門廣場等是春節期間大陸出遊最熱門Top10景區。

「反向過年」也在一定程度上利用春節期間的閒置資源，刺激大城市的旅遊消費。而另一方面，北上廣深等一線城市以及成都、東莞、佛山、蘇州等經濟發達城市的人群，春節期間出遊熱情高漲，也是造成「空城」的因素之一。