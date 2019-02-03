親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台人上海遇車禍
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

小年夜財神駕到！億元大樂透和春節大紅包獎號看這

歹徒持20吋刀攻擊 男店主木凳擋刀、妻子赤手護夫

2019-02-03 20:08香港01 記者陳蕾蕾、梁銘康報導

女事主手部受傷，送院治理。 香港01記者潘安奇／攝影
女事主手部受傷，送院治理。 香港01記者潘安奇／攝影
分享

今午約2時許，一名戴口罩男子手持牛肉刀，闖入荃灣川龍街48號一洋服店襲擊男店主，男店主利用木凳抵擋避過一刀，隨即逃出店外，妻子赤手推向兇徒，試圖阻止對方追斬丈夫，其間手部受傷紅腫。警方及救護車接報到場，並於洋服店拉起封鎖線，目前案件仍在調查中，暫列作傷人案處理。現場消息指，兇徒手持牛肉刀犯案，事件疑與店主胞弟欠債有關。

從閉路電視畫面可見，事發時，黃先生及妻子正在店中央用餐，其間兇徒右手持牛肉刀闖入店內，舉手揮向店主，店主反應靈敏，隨即拿起木凳擋格，避過一刀後丟棄木凳跑出店外逃命，妻子為救丈夫，面對手持利刀的兇徒毫不畏懼，將兇徒推向洋服架，兇徒避開後追趕店主而去。

遇襲店主黃生先事後返回洋服店協助警方調查，黃先生稱，由於家人有欠債，2017年起不斷遭到恐嚇，洋服店多次被淋油刑事毀壞。及至今日，一名戴口罩可疑男子直闖洋服店，利用20多吋長牛肉刀斬向其頭部，黃先生早有戒備，隨即拿起手邊一張木凳抵擋，「如果冇木凳，肯定斬到我頭都甩！」他雖然無受傷，但混亂間妻子受傷。

黃先生強調自己並無欠債，與兄弟姐妹多年無聯絡，服裝店由父親創立，已經營約40年。

文章授權轉載自《香港01》

一名戴口罩男子手持牛肉刀，闖入荃灣川龍街48號一洋服店襲擊男店主，圖中非當事人。...
一名戴口罩男子手持牛肉刀，闖入荃灣川龍街48號一洋服店襲擊男店主，圖中非當事人。 香港01記者梁銘康／攝影
分享
遇襲店主黃先生指，兇徒手持20多吋長牛肉刀。 香港01記者梁銘康／攝影
遇襲店主黃先生指，兇徒手持20多吋長牛肉刀。 香港01記者梁銘康／攝影
分享

搶劫傷害罪恐嚇
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

富商8年前輕生 遺孀回憶：當時看不到很多signal

2019-02-03 18:24

央視春晚相關節目 大陸禁止未經授權通過網路傳播

2019-02-03 16:39

富婆贈男公關名車？ 網傳60富婆通訊錄多空號

2019-02-03 15:57

成績單印上廣告 小學校長：公益不違規

2019-02-03 15:57

體操女神淪小三 正宮揭數百裸照、性愛片喊：法院見

2019-02-03 15:52

「激起保護欲」香港最美搬運工 上內地相親節目找到真愛

2019-02-03 15:29

雄獅旅行社上海遇重大車禍 台灣人1死9傷

2019-02-03 15:11

致敬經典?舞者賣洗衣機 中企抄襲香港芭蕾舞團致歉

2019-02-03 14:31

林奮強讚醫管局執行力高 20年無建大醫院問題浮現

2019-02-03 14:27

陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00

宮鬥劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-03 10:40

北京瞭望／人手一機的時代 誰想看春晚

2019-02-03 00:02

不滿林鄭嚴控長者補助 社民連「洗邋遢」促推全民退保

2019-02-02 19:25

叫賣不用出聲 他們靠這招「吸客大法」賺飽荷包

2019-02-02 19:13

大數據辦案 吉林省宣稱去年命案破案率百分百

2019-02-02 16:54

港鐵會展站也出事 3成紀錄失蹤、湧大量後補紀錄

2019-02-02 16:28

豬花車賀年 港初一國際匯演歡喜大遊行

2019-02-02 16:00

3院8醫都沒看出X光片陰影 肺癌病患延誤治療過世

2019-02-02 15:56

「海草舞」書記紅了 網友喊出道

2019-02-02 15:51

性侵風波後 劉強東首發公開信：去年異常艱難

2019-02-02 15:48

為何月薪5.4萬也吃不起水果 網路熱議「櫻桃自由」

2019-02-02 15:28

嫦娥玉兔都冬眠了 月球背面最低溫零下190度

2019-02-02 15:07

員工抽中黃金 老闆：運氣是公司給的 不上繳就開除

2019-02-02 12:27

廣告抄襲香港芭蕾舞團照片 陸企致歉

2019-02-02 11:49

宮鬥心機之追劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-02 11:15

諷刺！大陸這名「傑出校長」私設「小金庫」落馬

2019-02-02 10:28

中國體操女神小三醜聞反轉 男主角爆：老婆先偷吃

2019-02-02 10:18

李克強登春運列車：中國雖有高鐵 但不能沒有綠皮車

2019-02-02 10:09

中共農業部稱 非洲豬瘟疫情減緩

2019-02-02 09:51

新疆塔城5.2級地震 民眾夢中驚醒

2019-02-02 08:45

香江風情／香港新星光大道的多維之景

2019-02-02 00:34

人物剪影／單霽翔 帶北京故宮「花式賣萌」

2019-02-02 00:30

宮鬥心機之追劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-01 21:47

香港「胃仙U」缺貨三個月 荃灣藥房職員涉賣偽藥「胃のU」被捕

2019-02-01 20:32

港一婦人失業兼婚變 深水埗大廈企圖跳樓獲救

2019-02-01 18:51

女印傭對92歲痴呆翁動粗 打完左邊再摑右邊還大力洗臉

2019-02-01 18:39

香港紀念六四30周年 200套「坦克人」拉開序幕

2019-02-01 18:17

河南地下主教被降級 「轉任」官方助理主教

2019-02-01 18:01

女傭被控故意放漂白水 害港僱主當洗澡水洗女嬰

2019-02-01 16:29
看更多

熱門文章

傷亡名單曝光！雄獅旅行團上海重大車禍 45歲男不治

2019-02-03 15:45

雄獅旅行社上海遇重大車禍 台灣人1死9傷

2019-02-03 15:11

體操女神淪小三 正宮揭數百裸照、性愛片喊：法院見

2019-02-03 15:52

陸大齡剩女返鄉 車尾貼追撞必嫁！ 但警察叔叔說...

2019-02-03 12:20

習近平走遍北京 向人民拜年

2019-02-03 00:00

國台辦批民進黨政府 借非洲豬瘟作政治文章、無理取鬧

2019-02-03 18:02

富商8年前輕生 遺孀回憶：當時看不到很多signal

2019-02-03 18:24

「抄底」A股？外資去年在陸股大虧1.6兆元

2019-02-03 13:53

北京瞭望／人手一機的時代 誰想看春晚

2019-02-03 00:02

央視春晚相關節目 大陸禁止未經授權通過網路傳播

2019-02-03 16:39

習近平向台灣民眾拜年 談今年要保持經濟社會穩定

2019-02-03 20:12

雄獅上海旅遊團1死9傷 林佳龍要求全力協助

2019-02-03 17:31

團員上海遭車撞 旅行社協助家屬赴中

2019-02-03 16:05

彭博資訊專欄／揭開中國遲不降息的祕密

2019-02-03 01:39

「激起保護欲」香港最美搬運工 上內地相親節目找到真愛

2019-02-03 15:29

中文左右讀不同意 廣西公安宣傳標語鬧笑話

2019-02-02 21:01

「未竊取商業機密」華為董事長 否認美國指控

2019-02-02 23:54

雄獅團員上海遭撞 國台辦：做好善後處理

2019-02-03 18:56

雄獅旅行團在上海重大車禍 1死3重傷6輕傷

2019-02-03 16:26

台旅行團上海車禍 海基會將全力協助家屬辦理後續事宜

2019-02-03 17:12

台灣旅行團上海車禍 陸委會：全力協助後續事宜

2019-02-03 19:15

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43

非洲豬瘟效應 中國牛羊肉價格大漲

2019-02-03 10:22

陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00

法國馬鈴薯藏一戰手榴彈 香港警方安全引爆

2019-02-03 17:55

海航賣九龍土地 虧29億元

2019-02-03 00:18

歹徒持20吋刀攻擊 男店主木凳擋刀、妻子赤手護夫

2019-02-03 20:08

中國新版非洲豬瘟應急方案 哨兵豬入列

2019-02-03 20:09

台旅行團上海傷亡 蔡英文不捨：全力協助

2019-02-03 17:03

北京歷代帝王廟大修 2020年重新開放

2019-02-03 12:39

拚鮭魚返鄉 台中首設「台商專區」

2019-02-02 23:58

中國自媒體大咖咪蒙道歉 黨媒指販賣焦慮

2019-02-02 21:34

富婆贈男公關名車？ 網傳60富婆通訊錄多空號

2019-02-03 15:57

林奮強讚醫管局執行力高 20年無建大醫院問題浮現

2019-02-03 14:27

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

台灣團上海旅遊步行遭車撞 一人死亡九人輕重傷

2019-02-03 15:57

人行編制調整 推「三定」方案

2019-02-02 23:19

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

成績單印上廣告 小學校長：公益不違規

2019-02-03 15:57

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top