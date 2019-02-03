富商8年前輕生 遺孀回憶：當時看不到很多signal

2019-02-03 18:24 香港01 記者黃廸雯、蔡正邦／報導



莫綺文指以前不認識情緒問題，原來丈夫已有很多自殺徵兆。 香港01記者蔡正邦／攝影 分享 facebook

冰凍三尺非一日之寒，我們永遠不知道，負面情緒何時會將自己淹沒。2017年，香港大專生有超過20人自殺身亡，2018年數字稍有回落，也有16宗大專生自殺個案。從前學校或會是一個預防自殺的屏障，可識別並支援有情緒困擾的學生，但近年的個案顯示，這屏障正逐漸失效。社聯伙伴基金贊助香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心，推行《與你同行》資助計劃，鼓勵大專生做主導，關注同學情緒健康，提醒身邊朋友尋求幫助。

計劃的贊助人，正正是曾於2011年經歷丈夫自殺的莫綺文女士（Beatrice）。上周四（1月31日）是資助計劃頒獎禮，莫綺文首次於公開場合憶述丈夫去世的痛傷。莫綺文的亡夫是富商何定邦，是香港大學校友會前主席，身兼多間公司董事，八年前，因受不住病魔困擾而自殺。莫綺文說：「有很多signal，我當時真的看不到」。

社聯伙伴基金贊助人莫綺文，其丈夫為香港富商何定邦，於2011年因不堪腎癌折磨，凌晨留下遺書後跳樓身亡。事隔8年，莫綺文首次於公開場合憶述丈夫去世前的情況。「當晚我跟女兒和他吃完晚飯，一起談天，女兒預備結婚，打算一起參觀結婚的場地，老公說約了朋友打乒乓球，沒想到凌晨3時許，他便跳樓。我想來想去都想不通，為何他要突然離開我們。當時我不明白，現在我明白了。當時我看不見，聽不到，很盲目，有很多signal，我當時真的看不到。」莫綺文指以前不認識情緒問題。

當時不理解丈夫感受

莫綺文稱，她的丈夫去世前曾做兩次手術，第一次是切除一個良性腫瘤，第二次是去世前6個月，兩次手術都很成功，但他丈夫會想，何時又會有第三次癌症？何時又再做手術？莫綺文當時認為他很多餘，「這樣都不能夠接受？」又向丈夫說「已經痊癒，為何還要這樣？」莫綺文形容當時很多事情，「他覺得是很大的問題，我覺得沒什麼問題。」

商界女強人走出陰霾

莫綺文指自己由讀書至從商，成長過程很順利，沒有太多人生挫折，直至經歷父親及丈夫的去世。丈夫離開後4年間，莫綺文一直與女兒討論、自己學習有關情緒健康的資料，再寄情工作，漸漸走出傷痛。「話要在頒獎典禮分享，我覺得現在是時候 。」莫綺文以過來人的身分，創立「社聯伙伴基金」紀念丈夫，希望讓更多人認識精神健康，減少悲劇發生。

「其實大家都覺得大學有需要」

有時候人越大，可能越會將自己情緒收起。有份協助計劃的香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝指，當初與莫綺文一起寫信給11間大學，告訴大學有此計劃，大學都非常正面回應，「大家都覺得有需要，但不知道如何著手。」他指自殺是一個複雜的現象，受多方面的問題和因素影響，香港的學生從小到大都面對不同的壓力，有些人以為學生上了大學便夠成熟，其實他們也需要學習面對自己的情緒健康問題。

主修語言 主動讀心理課程

參與資助計劃的港大同學仔Dixon，坦言自己剛升上大學時，因不適應新環境曾經歷情緒問題，有幸於朋友陪伴下走出低潮，所以希望透過計劃幫助其他同學。當時支持Dixon的朋友，就是Michel及Alvin，他們三人均是主修語言，特別一起到香港心理衛生會修讀精神健康急救課程，Dixon更副修心理學，希望能學得更多。現在他們三人拍住上，提供平台讓同學認清自己的情緒健康，需要時會轉介他們向輔導人員求助。

忙碌同時能舒緩壓力

參與計劃的只有他們三人，但卻要負責構思、物流、宣傳等所有事情。Michel指非常忙碌，但很多人會坦誠分享他們的感受，甚至特地前來多謝他們，「有人會攬住我多謝我」，令她覺得所有忙碌都是值得。接下來他們將會於港大的University Street設立一部扭蛋機，裏面會有一些鼓勵字句，同學抽完之後可以寫其他字句放回扭蛋內，再鼓勵其他人。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

文章授權轉載自《香港01》