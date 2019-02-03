親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

雄獅旅行團上海重大車禍 昨天才出發45歲男遇死劫

行搶彩券行32萬刮刮樂 歹徒竟是去年百萬得主

體操女神淪小三 正宮揭數百裸照、性愛片喊：法院見

2019-02-03 15:52世界日報 中國新聞組／北京3日電

中國體操女神江鈺源。 圖／取自微博
中國體操女神江鈺源。 圖／取自微博
分享

中國體操女神江鈺源上個月被爆搶走閨密唐健老公，幾天後疑似男主角的人出面爆料，其實是妻子「偷吃」在先，更發布她手機中的男子裸體影片和照片。隨後又有網友將疑似江鈺源與唐健老公床照上傳微博，並貼出一張電腦檔案的截圖，聲稱裡面全是江鈺源的偷情、裸聊及大尺度私處自拍短片。

新浪網報導，近日有一名為「四葉草DrWho」的網友發言，聲稱自己是廣東省體操女子隊教練唐健的老公，希望發文還原事情真相，他表示自己和「唐小姐」於2013年結婚，婚後3年在妻子的手機裡發現「小王」的全裸影片和照片，還發現兩人曾到酒店幽會，卻謊稱是「國家隊開會」。

四葉草DrWho說，他提出離婚的時候，唐女和她的家人打著房子的主意，不願意還錢，遲遲拖延，後來又屢次要求協議離婚，他更答應房子可以不要，但必須歸還父母借出的頭期款，但唐女堅持不能把要還錢的事寫入離婚協議書中，一方面又要求老公賠償50萬元人民幣的精神損失費，導致兩人的關係僵化到現在。

當時有網友要這名疑似男主角的網友公開身分並說明出軌的原因，甚至有人要他公開「小王」身分。現在劇情又出現大變化，蘋果日報報導，之前多次爆料的博主「海洋律師LAW」爆料唐健早已手持大量江鈺源與丈夫偷情證據，只是丈夫一直拒絕離婚。

海洋律師LAW表示，兩年前已受唐健委託為她辦理離婚，但唐的丈夫卻想盡辦法拒絕，先是執意要分唐的財產，之後又說給他錢也不離婚，「拖都拖死你」。唐女隨後才發現，原來是第三者在背後指使。

海洋律師LAW又指，唐健兩年前目擊丈夫睡在江鈺源的床上，江還理直氣壯說沒有做任何事情，還表示要告唐健，一度動手打她，隨後又到處造謠。

唐健透過海洋律師LAW表示，手上有幾百張第三者的不雅照片及大量性愛短片，目前有關偷情證據已交法院，「我們法院見。」她說丈夫過去曾與多人發生性關係，還向江鈺源示威，「小三，你也只是其中一，被拍過的女人之一。」

離婚小三外遇婚姻
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

雄獅旅行社上海遇重大車禍 台灣人1死9傷

2019-02-03 15:11

「激起保護欲」香港最美搬運工 上內地相親節目找到真愛

2019-02-03 15:29

富婆贈男公關名車？ 網傳60富婆通訊錄多空號

2019-02-03 15:57

成績單印上廣告 小學校長：公益不違規

2019-02-03 15:57

致敬經典?舞者賣洗衣機 中企抄襲香港芭蕾舞團致歉

2019-02-03 14:31

林奮強讚醫管局執行力高 20年無建大醫院問題浮現

2019-02-03 14:27

陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00

宮鬥劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-03 10:40

北京瞭望／人手一機的時代 誰想看春晚

2019-02-03 00:02

不滿林鄭嚴控長者補助 社民連「洗邋遢」促推全民退保

2019-02-02 19:25

叫賣不用出聲 他們靠這招「吸客大法」賺飽荷包

2019-02-02 19:13

大數據辦案 吉林省宣稱去年命案破案率百分百

2019-02-02 16:54

港鐵會展站也出事 3成紀錄失蹤、湧大量後補紀錄

2019-02-02 16:28

豬花車賀年 港初一國際匯演歡喜大遊行

2019-02-02 16:00

3院8醫都沒看出X光片陰影 肺癌病患延誤治療過世

2019-02-02 15:56

「海草舞」書記紅了 網友喊出道

2019-02-02 15:51

性侵風波後 劉強東首發公開信：去年異常艱難

2019-02-02 15:48

為何月薪5.4萬也吃不起水果 網路熱議「櫻桃自由」

2019-02-02 15:28

嫦娥玉兔都冬眠了 月球背面最低溫零下190度

2019-02-02 15:07

員工抽中黃金 老闆：運氣是公司給的 不上繳就開除

2019-02-02 12:27

廣告抄襲香港芭蕾舞團照片 陸企致歉

2019-02-02 11:49

宮鬥心機之追劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-02 11:15

諷刺！大陸這名「傑出校長」私設「小金庫」落馬

2019-02-02 10:28

中國體操女神小三醜聞反轉 男主角爆：老婆先偷吃

2019-02-02 10:18

李克強登春運列車：中國雖有高鐵 但不能沒有綠皮車

2019-02-02 10:09

中共農業部稱 非洲豬瘟疫情減緩

2019-02-02 09:51

新疆塔城5.2級地震 民眾夢中驚醒

2019-02-02 08:45

香江風情／香港新星光大道的多維之景

2019-02-02 00:34

人物剪影／單霽翔 帶北京故宮「花式賣萌」

2019-02-02 00:30

宮鬥心機之追劇末日？中國「清宮劇」的愛恨浮沉

2019-02-01 21:47

香港「胃仙U」缺貨三個月 荃灣藥房職員涉賣偽藥「胃のU」被捕

2019-02-01 20:32

港一婦人失業兼婚變 深水埗大廈企圖跳樓獲救

2019-02-01 18:51

女印傭對92歲痴呆翁動粗 打完左邊再摑右邊還大力洗臉

2019-02-01 18:39

香港紀念六四30周年 200套「坦克人」拉開序幕

2019-02-01 18:17

河南地下主教被降級 「轉任」官方助理主教

2019-02-01 18:01

女傭被控故意放漂白水 害港僱主當洗澡水洗女嬰

2019-02-01 16:29

香港最大宗走私案！象牙、穿山甲鱗冰藏貨櫃 市價逾1億2千萬

2019-02-01 16:02

港星光大道重啟日 變形美食亭吸遊客打卡

2019-02-01 13:57

大陸遊客占校巴、霸餐廳… 大學師生紛抗議

2019-02-01 13:51
看更多

熱門文章

習談話兩岸歐洲外交宣傳戰 年節火藥味濃

2019-02-02 16:54

雄獅旅行社上海遇重大車禍 台灣人1死9傷

2019-02-03 15:11

習近平春節前看望「老同志」 江澤民排在胡錦濤前面

2019-02-02 16:41

陸大齡剩女返鄉 車尾貼追撞必嫁！ 但警察叔叔說...

2019-02-03 12:20

影／陸男專發明廢品 粉絲3百萬獲「無用愛迪生」稱號

2019-02-02 17:28

傷亡名單曝光！雄獅旅行團上海重大車禍 45歲男不治

2019-02-03 15:45

習近平走遍北京 向人民拜年

2019-02-03 00:00

叫賣不用出聲 他們靠這招「吸客大法」賺飽荷包

2019-02-02 19:13

北京瞭望／人手一機的時代 誰想看春晚

2019-02-03 00:02

李凈瑜小年夜赴華府 擬拜訪美國國會

2019-02-02 19:33

中國：反對美國單方面退出「中程核飛彈條約」

2019-02-02 18:43

不滿林鄭嚴控長者補助 社民連「洗邋遢」促推全民退保

2019-02-02 19:25

中文左右讀不同意 廣西公安宣傳標語鬧笑話

2019-02-02 21:01

彭博資訊專欄／揭開中國遲不降息的祕密

2019-02-03 01:39

體操女神淪小三 正宮揭數百裸照、性愛片喊：法院見

2019-02-03 15:52

「未竊取商業機密」華為董事長 否認美國指控

2019-02-02 23:54

「抄底」A股？外資去年在陸股大虧1.6兆元

2019-02-03 13:53

大陸春節預計700萬人次出境遊 泰國為首選

2019-02-03 09:43

陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00

非洲豬瘟效應 中國牛羊肉價格大漲

2019-02-03 10:22

大數據辦案 吉林省宣稱去年命案破案率百分百

2019-02-02 16:54

港鐵會展站也出事 3成紀錄失蹤、湧大量後補紀錄

2019-02-02 16:28

海航賣九龍土地 虧29億元

2019-02-03 00:18

北京歷代帝王廟大修 2020年重新開放

2019-02-03 12:39

中國自媒體大咖咪蒙道歉 黨媒指販賣焦慮

2019-02-02 21:34

拚鮭魚返鄉 台中首設「台商專區」

2019-02-02 23:58

「激起保護欲」香港最美搬運工 上內地相親節目找到真愛

2019-02-03 15:29

人行編制調整 推「三定」方案

2019-02-02 23:19

林奮強讚醫管局執行力高 20年無建大醫院問題浮現

2019-02-03 14:27

大陸財新中國服務業PMI 1月微降至53.6

2019-02-03 10:09

《明報》記者遭警毆 明入稟控告警務處處長索償

2019-02-03 12:05

陸委會提醒 春節赴港澳旅遊 勿帶含豬肉伴手禮返台

2019-02-03 11:23

長春長生假疫苗案 前食藥監副局長送檢

2019-02-03 04:35

線上電影票龍頭 明在港上市

2019-02-03 00:18

中國再爆疫苗醜聞 低價品混充涉事官員被免

2019-02-02 20:03

致敬經典?舞者賣洗衣機 中企抄襲香港芭蕾舞團致歉

2019-02-03 14:31

吸引緊盯手機年輕人 央視春晚推APP+送紅包

2019-02-03 14:19

600→100元 低價疫苗混充高價品 河北爆疫苗醜聞

2019-02-03 14:32

富婆贈男公關名車？ 網傳60富婆通訊錄多空號

2019-02-03 15:57

習近平慰問官兵 強調維護中央權威

2019-02-03 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top