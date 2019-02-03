體操女神淪小三 正宮揭數百裸照、性愛片喊：法院見

2019-02-03 15:52 世界日報 中國新聞組／北京3日電



中國體操女神江鈺源。 圖／取自微博 分享 facebook

中國體操女神江鈺源上個月被爆搶走閨密唐健老公，幾天後疑似男主角的人出面爆料，其實是妻子「偷吃」在先，更發布她手機中的男子裸體影片和照片。隨後又有網友將疑似江鈺源與唐健老公床照上傳微博，並貼出一張電腦檔案的截圖，聲稱裡面全是江鈺源的偷情、裸聊及大尺度私處自拍短片。

新浪網報導，近日有一名為「四葉草DrWho」的網友發言，聲稱自己是廣東省體操女子隊教練唐健的老公，希望發文還原事情真相，他表示自己和「唐小姐」於2013年結婚，婚後3年在妻子的手機裡發現「小王」的全裸影片和照片，還發現兩人曾到酒店幽會，卻謊稱是「國家隊開會」。

四葉草DrWho說，他提出離婚的時候，唐女和她的家人打著房子的主意，不願意還錢，遲遲拖延，後來又屢次要求協議離婚，他更答應房子可以不要，但必須歸還父母借出的頭期款，但唐女堅持不能把要還錢的事寫入離婚協議書中，一方面又要求老公賠償50萬元人民幣的精神損失費，導致兩人的關係僵化到現在。

當時有網友要這名疑似男主角的網友公開身分並說明出軌的原因，甚至有人要他公開「小王」身分。現在劇情又出現大變化，蘋果日報報導，之前多次爆料的博主「海洋律師LAW」爆料唐健早已手持大量江鈺源與丈夫偷情證據，只是丈夫一直拒絕離婚。

海洋律師LAW表示，兩年前已受唐健委託為她辦理離婚，但唐的丈夫卻想盡辦法拒絕，先是執意要分唐的財產，之後又說給他錢也不離婚，「拖都拖死你」。唐女隨後才發現，原來是第三者在背後指使。

海洋律師LAW又指，唐健兩年前目擊丈夫睡在江鈺源的床上，江還理直氣壯說沒有做任何事情，還表示要告唐健，一度動手打她，隨後又到處造謠。

唐健透過海洋律師LAW表示，手上有幾百張第三者的不雅照片及大量性愛短片，目前有關偷情證據已交法院，「我們法院見。」她說丈夫過去曾與多人發生性關係，還向江鈺源示威，「小三，你也只是其中一，被拍過的女人之一。」