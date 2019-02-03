「激起保護欲」香港最美搬運工 上內地相親節目找到真愛

2019-02-03 15:29 世界日報 香港3日電



有「香港最美搬運工」之稱的朱芊佩，早前在內地電視節目分享住「房」（面積極小的分租屋）的經歷暴紅後，日前登上江蘇視的相親節目，一改工作時輕便健美模樣，放下長髮穿上裙裝，展現柔美的一面，更在節目中找到Mr.Right。

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蘋果日報報導，29歲朱芊佩在江蘇衛視節目《新相親大會》中，化上妝梳好髮型，穿上白色連身裙出場，讓不少人眼前一亮，連多次主持相親節目的孟非也忍不住讚歎：「她讓我看到了一種獨一無二的靈魂。」更有男嘉賓大讚她可愛，甚至直言朱芊佩激發他的保護欲。

除了男嘉賓，節目更一併邀請男方父母出席。當朱芊佩詢問「準公婆們」，將來婚後是否反對她繼續做搬運工時，有家長直言反對，也有家長力挺，其中3號男嘉賓榮迪申的母親認為朱芊佩「必須放棄」，但榮迪申父親認為，朱芊佩的職業受矚目，家人也感到光彩，會格外照顧她。

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據報導，而榮迪申認為，職業、夢想無分貴賤，不能用收入去衡量，過自己想過的生活才是美好的人生，他更向朱芊佩承諾會給她安穩的生活，不再讓她過苦日子。朱芊佩最終不假思索，選擇了榮迪申，榮迪申更以「公主抱」的姿勢，將朱抱下台。

內地網友大讚：「好帥的姐姐。」、「獨一無二的靈魂真酷。」不過也有人保持理性質疑：「只是一個電視節目，就說她找到真愛了嗎？」

另據香港經濟日報報導，節目中朱芊佩分享過去的兩段感情，表示過程都不算愉快。她也公開擇偶條件，希望對方是一個腳踏實地的男子漢，不能總想著坐享其成或賺快錢，她坦言自己屬於草根階層，日後談戀愛時都希望繼續擔任搬運工，期望將來的另一半可以尊重她的職業。

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而因為表達對朱芊佩的尊重並獲得青睞的榮迪申，可以說是腳踏實地的男子，他2002年考入中國傳媒大學，現任中國國際廣播電台主持，過去採訪經驗也相當豐富，曾經採訪過林志玲、劉謙、黃聖依、黃渤、周海媚等知名藝人。