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林奮強讚醫管局執行力高 20年無建大醫院問題浮現

2019-02-03 14:27香港01 記者黃靜薇／報導

近期公立醫院又出現「災情」，病人眾多，令醫護人員感到「爆」，卻未見有方法解決。香...
近期公立醫院又出現「災情」，病人眾多，令醫護人員感到「爆」，卻未見有方法解決。香港01記者林若勤／攝影
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流感高峰期持續，加重公立醫院服務壓力，特首林鄭月娥早前宣布增撥5億元予醫管局。公立醫院急症室護士、衞生服務界選委劉凱文，及杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡今（3日）出席電視節目時，均批評醫管局管理不善，以致問題爆煲，「同事年年捱義氣，本身拉得緊嘅橡筋再拉緊啲。」

醫管局成員林奮強就稱醫管局應變迅速、執行力高，惟政策層面上，20年來無興建提供過千張病床的大醫院，在缺錢、缺地、缺人的情況下，造成今日的局面。

公立醫院急症室護士、衞生服務界選委劉凱文出席有線電視節目《Sunday有理講》時表示，每年冬季流感高峰期醫院都面臨爆煲，由40張常規病床增至50至60張床，精神科更多達70張，「經理房、電視機底、鋅盤，見到嘅地方都會加床。」

杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡批評政府每年冬季增撥5億，「扔錢出嚟塞住把口，好似解決今年就夠。」他續指醫生看症之餘，放工仍要開會、處理醫療報告和醫療認證計劃、上國情班等，令工作百上加斤。

林奮強：醫管局是優秀團隊

醫管局成員林奮強在同一節目指，醫管局「執行力高」，惟香港過去20年來無興建大醫院，「作為一個管理人員，最慘係明明有世上最好嘅體系，但因為睇漏人口老化等結構問題，慢慢倒退。」他認為醫管局的應變迅速，但無錢、無人、無地，需要從政策上入手，解決問題。

黃任匡直指林形容醫管局是優秀的管理團隊時「內心想講粗口」，因醫管局造成今日的局面是責無旁貸，醫管局管理人手在10年間增加100％，前線人員卻未有顯著增幅，「呢個就係問題，全香港都見到醫管局有問題，但醫管局唔覺得自己有問題。」

公立醫院病房經常逼爆，在流感高峰尤其嚴峻。香港01資料圖片
公立醫院病房經常逼爆，在流感高峰尤其嚴峻。香港01資料圖片
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輸入外勞無助紓緩現況

至於是否恢復回歸前讓英聯邦醫生直接來港執業的做法，黃任匡認為政府可重新考慮，但承認做法或有風險，因醫生未必熟悉香港的風土病及不諳中文，強調即使引入海外醫生，也要保證到質素，「唔係大開中門，尤其係大陸醫生，部分係考唔到香港執業試。」

但他認為關鍵是如何吸引海外人才，「你連本地人都留唔到，點吸引其他人嚟？」林奮強亦認同黃的意見，指即使引入100個醫生，僅佔全港醫生一個百分比，無助紓援人手緊絀的問題。

前線年輕醫生首當其衝

有聽眾陳先生指出壓力爆煲均是前線年輕醫生，「資深醫生四點九就準備放工，夜晚飲紅酒。」批評形成惡性循環。劉凱文對此情況直認不諱，因臨床工作均是由前線、未通過專科試的醫生擔當，較高級的醫生可能未必需要接觸病人。而黃任匡就指大部分公營醫生假日都要工作，但不排除「樹大有枯枝」。

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