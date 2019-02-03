致敬經典?舞者賣洗衣機 中企抄襲香港芭蕾舞團致歉

2019-02-03 14:31 世界日報 北京3日電



一家洗衣機公司近日承認抄襲香港芭蕾舞團宣傳海報的照片，為此公開道歉，同時處罰了相關工作人員。

廣告抄襲香港芭蕾舞團照片 陸企致歉 分享 facebook

中央社綜合香港攝影平台「攝影札記」和微博的訊息，中國無錫小天鵝股份有限公司日前推出一輯宣傳照片，照片的男女子大都穿上鮮紅衣服，以芭蕾舞姿跳躍或站立，背景則是具中國特色的裝飾或門牆。

報導指出，「攝影札記」和微博訊息指出，小天鵝的宣傳照抄襲自香港芭蕾舞團的宣傳海報。

「攝影札記」昨天發文指出，香港芭蕾舞團去年中推出「Never Stand Still」海報系列，海報照片以星光大道、珍寶海鮮舫、海山樓等旅遊景點為背景，結合了芭蕾舞者的姿勢與本地特色。

文章指出，去年這些宣傳照片推出後，曾掀起話題。

但文章表示，近日有人發現，小天鵝的廣告照跟香港芭蕾舞團「Never Stand Still」系列中的3幅極為相似，懷疑抄襲香港芭蕾舞團的廣告。

文章同時刊登了芭蕾舞團和小天鵝的照片，兩相比較，廣告照同樣以芭蕾舞和懷舊地點為主題，概念和整個畫面十分相似，舞者的衣著和動作更是幾乎相同。

事件曝光後，小天鵝昨天在微博發表題為「致香港芭蕾舞團和各位網友」的致歉信，承認了抄襲一事。

致歉信指出，這些廣告由代理公司製作，本著向經典致敬的初衷，卻沒有尊重原創。致歉信表示，公司方面處罰了涉事代理公司及工作人員，同時第一時間刪除了宣傳照。