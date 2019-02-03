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陸中紀委發春節「娛樂禁令」 黨員幹部不得打麻將賭博

2019-02-03 11:00聯合報 記者林則宏╱即時報導

隨著春節假期到來，中共中央紀委國家監委網站近日接連發布訊息，提醒中共廣大黨員幹部「清廉過節」，並以實際案例列出春節「娛樂禁令」，包括：不得以打麻將的方式進行賭博；不得違規接受管理服務對象安排的KTV娛樂、洗浴、泡溫泉；不得違規出入高檔娛樂會所等。

中紀委網站１日發布一條「@黨員幹部，過年了，這些『娛樂』碰不得」的通知稱，「春節即將來臨，許多人在與家人團聚的同時，也會選擇不同的娛樂形式來消遣放鬆。適當的娛樂活動有助於放鬆身心，但對於黨員幹部來說，有些『娛樂』項目要謹慎選擇，以下娛樂『紅線』就萬萬碰不得。」

除前述數項娛樂禁令外，其餘還包括：不得違規用公款滑雪；不得接受管理服務對象安排的旅遊；不得違規用公款打高爾夫球；不得違規用下屬單位的公款釣魚等，共計九項娛樂禁令。每項禁令並舉出過去幾年因違反規定而遭受懲處的具體案例。

中紀委網站2日則發布一則題為「過年了 請收好這份清廉過節七字『口訣』」的短視頻，提醒中共黨員幹部，「要過年了，少不了走親訪友」，但務必謹記清廉過節七字口訣，包括：「私人宴請要謹慎」、「私人會所莫出入」、「艱苦樸素不忘本」等。

3日，中紀委網站再發布「漫畫說紀－ 『吃喝』不是小事情」，以漫畫形式提醒中共黨員幹部，不得違規組織並參加公款吃喝、違規接受管理服務對象宴請、違規公款購買高檔白酒等。

中紀委稱，春節期間，「四風」（指：形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）問題易發多發。推出《漫畫說紀》系列是要提醒廣大黨員幹部，「要懂法紀、明規矩、知敬畏、存戒懼，築牢思想防線，不碰紀律紅線，清白做人，乾淨幹事，積極營造崇廉尚儉、風清氣正的節日氛圍」。

中紀委網站2日發布一則短視頻，提醒中共黨員幹部謹記清廉過節七字口訣。（截圖自中共...
中紀委網站2日發布一則短視頻，提醒中共黨員幹部謹記清廉過節七字口訣。（截圖自中共中央紀委國家監委網站）
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中紀委網站3日以漫畫形式提醒黨員幹部，不得以節日職工聚餐、歡送調離職工等名義，違...
中紀委網站3日以漫畫形式提醒黨員幹部，不得以節日職工聚餐、歡送調離職工等名義，違規組織並參加公款吃喝。（取自中共中央紀委國家監委網站）
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