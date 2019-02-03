今年年夜飯 到港澳摘顆「星」吧

2019-02-03 09:35 世界日報 香港4日電



今年年夜飯 到港澳摘顆星吧 分享 facebook 今天是除夕夜，傳統的中國人免不了圍爐吃團圓飯，不想在家忙東忙西，不妨到港澳知名餐廳來趟摘「星」之旅。

2019年米其林指南在香港給出了7家三星（Caprice、Bo Innovation、L`Atelier de Jol Robuchon、8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana、志魂壽司、唐閣和龍景軒）、12家兩星及44家一星的評價，密度在亞洲相對極高。

米其林指南在澳門則給出了3家三星（Robuchon au Dme天巢餐廳、8餐廳、譽瓏軒）、5家兩星及11家一星的評價，密度也很高。

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香港篇

Arbor 日本食材 法式烹調

以「森林」為名的Arbor，是米其林一星餐廳，坐落於中環商業大樓之中。用餐環境帶有北歐簡約、精緻而富有工藝活力的特色。來自芬蘭的主廚Eric Rty，過去曾於米其林二星的Chez Dominique，接受名廚Hans Vlimki的訓練。因此在Eric Rty的妙手領軍下，Arbor打造出「日本食材配上法式技術」的鮮明風格。

Arbor最經典的蝦料理，使用半生的海螯蝦，經炙燒表面後，浸在醬汁內盛盤上桌，旁邊還點綴著用昆布與紫蘇花裝飾的番茄。彈牙蝦肉的甘甜，配上醬汁帶有黑糖、黑啤酒、葡萄甜酒與微酸感的滋味，完全勾住客人的味蕾。

鑄 全球唯一米其林鐵板燒

世界各地米其林名單陸續公布，專營專營日式鐵板燒的「鑄」，是全球唯一擁有米其林星級認證的日式鐵板燒。主廚及創辦人莫燦霖，自1979年開始接觸日本料理，陸續於大關日本料理、千登世鐵板燒、日航酒店、香格里拉酒店等廚房累積經驗。在沉澱30餘年的功力後，莫燦霖終於在2013年創立鑄，並且自2017年起連年摘下一星。

眾多菜色中，莫燦霖首推「日本甘鯛魚配海膽忌廉汁」，炸得金黃的魚鱗一片片立起，咬起來又薄又脆，而魚肉仍保持水分與鮮嫩度，高反差的口感豐富又不失鮮魚本身的美味，配上以奶油、海膽、醬油、清酒調味而成的醬汁，絕配。活用中、日、西餐手法與食材的鑄，創造出鮮明的個性。談及料理手法偏向中式或西式，莫燦霖說，「也分不出料理是那些式，但是我的餐廳『I M』（Teppanyaki & Wine），是我的Style！」

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澳門篇

天巢餐廳 法式擺盤一絲不苟

Robuchon au Dme天巢餐廳，有純正的法式禮節、典型不苟的法式盤飾，還有居高臨下俯望澳門海灣夜景的絕佳位置，讓天巢餐廳始終是人們來度過重要節日的場合。經典的Le Caviar魚子醬帝王蟹塔伴海鮮凍，以珍貴的法國三文魚籽做成喱，配以椰菜花及青豆忌廉，同時配搭清新的柑橘牛油果莎莎脆筒，使魚子醬和帝王蟹搭配得恰到好處。

8餐廳 點心讓人驚艷

8餐廳的刺蝟豆沙包、薄透金魚蝦餃，還有酥皮鉑金包，小巧的點心造型新穎，讓人驚艷。除可愛點心外，選用梅頭肉「第一刀」珍品部位製成的玫瑰蜜汁叉燒，軟而多汁，在美食圈中，評價相當高。直橫各105刀、細切至綻然開花的菊花豆腐，配杭州式魚丸作法的「菊花魚圓」，還有鮮雅、工細但大美無華的魚湯蛋白蒸蟹鉗，這幾道更是饕客印象深刻的8餐廳招牌菜。

京花軒 譚家菜有文人氣

京花軒是二星餐廳，京花軒的譚家菜湯品，最能展現中國菜的厚度與餘韻。師傅劉國柱帶來了北方譚家菜的哲學，將醇厚的食材味，煨進食材裡，一層一疊，只用食材鮮味疊食材，有一種清雅但綿延不絕的獨特味覺，和所有其他倚靠各地獨特香辛料的菜系，都很不一樣。嘗了之後總覺得，這正是譚家的文人氣。

永利軒 雪影燒餐包入口即化

名列一星的永利軒，精巧的前菜、港點以平價但出色聞名。以西班牙黑毛豬蜜製的叉燒，與脆皮豬腩、冰鎮鮑魚等等，小巧精緻地如珠寶呈上桌。盤尾最後一道「雪影燒餐包」，像棉花糖似的，菠蘿外皮一含入口中便鬆鬆化開，如雪如雲，獨留內層甜香的叉燒，多汁湧流。

同場加映：隱藏版美食

如果不想花錢吃星級餐廳，澳門有不少知名的茶餐廳，位於路環的漢記手打咖啡，這可是當地人超推薦的隱藏版美食。手打咖啡就是招牌鎮店美食，據說是用是三合一咖啡做為基底，透過「徒手」手打400轉做出口感綿密，有著滿滿奶泡。好喝與否見仁見智，但「徒手」卻是為人津津樂道。店內的公仔麵、雞翼與多士都頗受好評。

有68年歷史、位於新馬路十月初五老街的滄洲咖啡小食，是澳門最早期的冰室。最受歡迎的就是酥皮蛋撻，據說被歸類為中葡合併的蛋撻，口感與葡式蛋撻相當不同，外層243層酥皮鬆化不厚實、蛋漿滑溜。老闆用傳統手工作法，雪藏、反覆摺疊，加上精準爐火控制，才能做出如此綿密口感及層次的蛋撻。

頗具知名度的南屏雅敘，這些年來較為觀光客熟知，不完全算是隱藏版美食。大半都是在地人，點個三文治再配上一杯咖啡或凍奶茶，一邊翻閱報紙看看今天發生什麼大事，老舊風味空間裝潢，讓人有時空滯留之感。