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紫禁城過大年 近千文物來了

2019-02-03 09:38世界日報 中國新聞組／整理

故宮推“紫禁城裡過大年”：展示門神、萬壽燈等近千件文物
故宮推“紫禁城裡過大年”：展示門神、萬壽燈等近千件文物
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春節到了，為了讓傳統的節慶文化鮮活起來，故宮博物院隆重舉辦「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」展覽。據悉，這個展刷新兩項故宮博物院展覽歷史紀錄，一是單一展覽動用文物數量最多達885件（套），二是展陳面積最大，為民眾呈現一個充滿年味的紫禁城。

澎湃新聞報導，展覽為期三個月，於2019年1月6日開幕，正值陰曆戊戌年臘月初一，也是傳統上一系列慶賀新年活動開始的日子。閉幕日期選在2019年4月7日，陰曆己亥年三月初三，即遊春踏青的「上巳節」。

故宮博物院院長單霽翔表示，春節寄託著人民群眾「回家過年」的美好期盼。近年來，越來越多的人會在春節假期規畫中給「博物館」留有一席之地，「博物館裡過大年」已從一個響亮的口號，成為博物館界的一種常態。

故宮推“紫禁城裡過大年”：展示門神、萬壽燈等近千件文物
故宮推“紫禁城裡過大年”：展示門神、萬壽燈等近千件文物
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展期長／臘月展到三月初三

據報導，展覽分為文物展覽和實景體驗兩部分。文物展覽位於午門正殿和東西雁翅樓展廳，展品主要精選自故宮博物院珍藏。

實景體驗部分包括整個紫禁城開放區域，都成為春節文化的展場，在宮殿門口會懸掛著寓意吉祥的春聯、門神，在廊廡下裝飾著華美的宮燈，在乾清宮和皇極殿的丹陛上下樹立著高大的天燈、萬壽燈，總共使用仿製品超過1000件。

報導說，展覽以「祈福迎祥、祭祖行孝、敦親睦族、勤政親賢、遊藝行樂、歡天喜地」六大主題，全面展現清代宮廷過年習俗。

「祈福迎祥」單元展示的是過年不可或缺的節物。如福字、春聯、春條、門神等不論宮廷還是民間都要使用。而像歲朝圖、天燈、萬壽燈、宮燈之類的器物則富於宮廷特色。在這一單元，民眾可以看到康熙、雍正、乾隆、嘉慶、道光五代皇帝書寫的福字。

「祭祖行孝」單元中康雍乾三代皇帝的神主難得一見。眾多材質優良、工藝精美齋戒牌也將展出。「敦親睦族」單元展示了元旦這天皇帝與宗親、后妃分別宴飲的場景。「勤政親賢」單元重點還原了明窗開筆的場景，將養心殿東暖閣明窗在展廳搭建了出來。

「遊藝行樂」單元展示過年期間的娛樂活動。展櫃中的《冰嬉圖》描繪了臘月初八太液池冰嬉的場景。展品中有八件精美的戲衣，是難得一見的珍貴戲曲服裝資料。

第六單元「歡天喜地」則指開放區域內按照清宮舊俗復原的年節裝飾。春節期間的紫禁城，道道宮門張貼著年畫和春聯，長長廊廡懸掛著各色宮燈，乾清宮、皇極殿丹陛上下樹立著萬壽燈和天燈……觀眾只要走進紫禁城，就能感受到濃濃的年味。

故宮推“紫禁城裡過大年”：展示門神、萬壽燈等近千件文物 中國新聞社
故宮推“紫禁城裡過大年”：展示門神、萬壽燈等近千件文物 中國新聞社
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展品活／搭動畫和投影互動

本次展覽不但是文物展，也是文化展。展覽力圖將相關文物還原到歷史本來的場景中去。例如，立天燈、萬壽燈是清代早中期過年最盛大的活動之一。從立到撤，前前後後要使用8000多人次。

自道光二十年（1840）被節儉的皇帝取消以來，它們已經消失在歷史長河中將近200年。透過研究人員的努力，不但在文獻中查出來天燈、萬壽燈的使用方式、歷史沿革，乃至各部分的詳細尺寸；更在各個庫房中找到燈身模型、燈聯小樣，以及燈桿原件；並成功將它們復原出來。

展覽採用了豐富的展陳手段，讓文物鮮活起來。首先，改變了展品「排隊」的擺放方式，讓文物呈現更加立體：如書畫和器物對照擺放，較多地使用複原陳列等。

其次，採用了多種技術手段，豐富感官體驗：如動畫、視頻、音樂、投影、熏香、紅外感應等。第三，增加了互動環節，讓觀眾真正參與進來：在西雁翅樓有蓋印章等活動；在東雁翅樓有根據《乾隆帝歲朝行樂圖》搭建出來的布景，觀眾可以走進去照相。

文物多／故宮展覽歷年之最

「賀歲迎祥——紫禁城裡過大年」展刷新了兩項故宮博物院展覽歷史紀錄。

一是單一展覽動用文物數量最多。按照慣例，一般展覽使用文物數量在100件左右，年度大展則有可能達到300件以上。而歷史上，故宮博物院單一展覽提供文物最多的一次，還要追溯到1935年的倫敦中國藝術國際展覽會，有735件文物出展。本次展覽不但在正式展出文物的數量上已經超過了1935年，加上複製涉及的文物更為可觀。

二是展場區域最大。通常，故宮博物院內的展覽都局限在齋宮、永壽宮、延禧宮等處，而午門與東西雁翅樓是其中最大的展廳。本次展覽除了午門展廳以外，還將紫禁城整個開放區域打造成春節文化的展場。春節元素隨處可見，而且均來自於故宮博物院文物藏品和檔案文獻，於史有據，最大限度地還原清代皇宮過大年的場景。

創意足／百種文創品有溫度

舉辦展覽同時，故宮博物院還以2019年己亥春節為起點，以節慶為主題，研發綜合文化創意項目。目前，與「過大年」相關文化創意產品共研發近百種，分為福祿壽系列、門神系列、歲朝系列、嬰戲系列、冰嬉系列、賞梅迎春系列、喜福連綿系列及金甌永固系列等。品類涉及賀歲禮盒、紙品書籤、帽飾絲巾、茶器水具、靠墊掛飾、香氛香蠟、手機配飾等。

從「生活美學」的概念提取故宮經典年節文化元素，以簡約、重組、解構等設計語言重新設計，突出故宮豐富的年節文化及藝術價值的高度和美感，並註入情感內涵，使文化創意產品成為帶有溫度。

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