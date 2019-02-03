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年齡最小中國「最美退役軍人」 變北大學霸

2019-02-03 09:39世界日報 北京4日電

被譽為「海上霸王花」的宋璽，2015年入伍，2016年成為唯一90後巾幗陸戰隊員，赴亞丁灣和索馬利亞海域執行護航任務。2017年9月退役後，宋璽回校北大拚學業，仍受到社會關注。去年五四前夕，她在北大獲中國國家主席習近平點讚，同年11月還被評為中國「最美退役軍人」。

年齡最小的中國「最美退役軍人」：她是北大研究生 曾是海上霸王花
年齡最小的中國「最美退役軍人」：她是北大研究生 曾是海上霸王花
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南方都市報報導，頂著北大學霸、合唱冠軍的頭銜，目前就讀研一的宋璽雖然已離開部隊，但依然留有軍人的裝扮，一頭短髮利落瀟灑。前陣子，她和其他19名退役老兵被中宣部和退役軍人事務部評為中國「最美退役軍人」，1994年出生的宋璽成為他們中年齡最小的成員。

談起當初選在上大學期間去當兵，宋璽表示，當時父母認為自己還不成熟，不是很支持，經過學校的兩、三年沉澱後，也更清楚自己想要什麼，大三也終於說服了父母，「去海軍陸戰隊一直是我的願望，經過一段時間苦練，加上科學管理自己的身體，總算如願以償。」還說爸爸是一名退役軍人，自己也在部隊待過。

宋璽說，雖然父母沒有從小刻意培養男孩子性格，但兩、三歲時就不愛穿裙子，只喜歡穿短褲背心，至於短髮是從小到大的基本造型，「我髮質比較粗，小學五年級留過一次長髮，媽媽給我紮頭髮，都紮不起來。這麼多年，早習慣短髮，這樣更利落點，自己看著也高興。」

年齡最小的中國「最美退役軍人」：她是北大研究生 曾是海上霸王花
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回學校後，宋璽還是會堅持部隊中的體能訓練，「如今我抗壓性更強了。很多事情在同齡人看來很委屈，但在我看來，都不叫事。」還說以前在學校心就比較大，對很多事情都抱著不在乎的心態，到了部隊後才知道抗壓是為了什麼。

軍人陸戰隊北京
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