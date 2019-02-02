不滿林鄭嚴控長者補助 社民連「洗邋遢」促推全民退保

2019-02-02 19:25 香港01 記者莊恭南／報導



社民連多名成員從匯豐總行出發遊行到禮賓府，要求全面撤回收緊長者綜援，實施全民退休保障。 香港01記者梁鵬威／攝影 分享 facebook

早前政府提高長者綜援年齡門檻惹來社會廣泛不滿，雖然其後林鄭讓步，發放1060元（約台幣4155元）補貼予受影響的60至65歲長者，又暫緩對不參與就業支援計劃人士扣除200元（約台幣784元）的懲罰安排，但有關長者在新措施下仍會喪失諸多其他補助，及政府不願徹底撤銷扣200元做法，仍然為公眾詬病。

社民連成員梁國雄用掃把在禮賓府門前「狂掃林鄭」。 香港01記者梁鵬威／攝影 分享 facebook

社民連多名成員趁今日（2日）為農曆「年廿八」，到禮賓府抗議，要求全面撤回收緊長者綜援，實施全民退休保障。一行人又帶同掃把及兩個印有特首林鄭月娥樣貌及「一萬億元紙幣」的「攬枕」，寓意林鄭「寧願攬住一萬億興建人工島大白象工程，但就不理長者死活」。遊行人士更用掃把「掃走林鄭攬枕」，並丟入禮賓府後和平散去。

梁國雄、黃浩銘、吳文遠、陳皓桓等多名社民連成員，朝早從中環匯豐銀行總行出發，帶同「寧養大白象，不理基層長者死活」橫額一路遊行到禮賓府，並沿途高呼「林鄭不落台、長者冇運行」；「苛扣長者福利、特區政府可恥」；「長者痛苦、權貴發惡」等口號。

今日是收緊措施實行第二日，又適逢「年廿八」，梁國雄就按照傳統「洗邋遢」的習俗，帶用掃把在禮賓府門前「狂掃林鄭」。

梁國雄又表示，自己今年63歲，亦是收緊措施的目標群組，原本他符合申請長者綜援的年齡資格，但在新措施下卻失去權利，他又指，更多的受害者是基層長者，許多人十分憤怒，「多年來從未試過在開設街站時，有如咁多人蜂擁嚟講粗口。」

他表示，今次遊行路線較難行，加上許多長者死心，未有參與，但他認為自己有責任為長者發聲。

文章授權轉載自《香港01》