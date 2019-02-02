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叫賣不用出聲 他們靠這招「吸客大法」賺飽荷包

2019-02-02 19:13香港01 記者侯彩琳／報導

香港中國婦女會中學學生以打坐姿勢，成功吸引入場人士注視。 香港01記者／侯彩琳攝...
香港中國婦女會中學學生以打坐姿勢，成功吸引入場人士注視。 香港01記者／侯彩琳攝影
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豬年將至，維園年宵市場今日（2日）人頭湧湧，乾貨區更有不少小豬造型產品。年宵競爭激烈，場內不少年輕檔主推出各種「吸客大法」。

西灣河香港中國婦女會中學學生年宵檔，不以大聲叫賣引人注意，而是以「佛系推銷法」吸客，一名頭上放了豬仔公仔的學生，閉上雙眼坐在木梯上，模仿僧人打坐姿勢，以靜制動，反而成功吸引注視，令「佛系學生」布袋大賣。

中國婦女會中學的年宵檔「婦記豬大搶」，推出自家設計的文件夾、貼紙、鎖匙扣。負責學生之一的陳同學表示，文件夾較暢銷，現時每款只剩下50個左右。在競爭激烈的年宵市場內，要突圍而出，不得不想辦法，而他們就想到「佛系推銷大法」，以推銷自家設計「佛系學生」布袋，陳同學坐在木梯上，閉目打坐，加上頭上的豬仔公仔，果然成功吸引遊人目光。她透露這方法令布袋銷量大增，因打坐姿勢特別，「自然好多人望過來，就會好多人幫襯。」

朝鮮風＋港潮語宣傳畫卡已賣出四成

大學生黃同學和同學經營的「半山工業」年宵檔，則推出朝鮮宣傳畫風格卡吸客。黃同學表示，曾到韓國學習交流，因此結識了一位喜愛朝鮮政府宣傳畫畫風的同學，而今次的產品正是在該同學的畫作中，加入香港本土元素，例如「人工！有加冇（無）減」、「頂硬上」等廣東話潮語。黃同學指，目前售出約四成貨品，期望最後能售出七成貨品。

手作人推自製繁體字燈飾 盼增加新年氣氛

手作人阿聰和搭檔經營的「幸運鄰」，則推出繁體字造型的燈飾。燈飾由阿聰及搭檔創作設計，希望藉「靚」、「勁」「發」等喜慶字眼，增加新年氣氛。阿聰指，雖然燈飾銷量一般，但亦有很多人對此有興趣，之後或會以套裝形式促銷。阿聰亦指，希望藉年宵讓更多人認識手作產品。

高主教書院霓虹燈牌已賣出一半

高主教書院中五學生則推出霓虹燈牌，燈牌可由顧客自選字樣，製造加設計共售158元。林同學指，霓虹燈牌銷量不錯，已經賣出約一半貨品，而之後亦會因應銷量，推出套裝或減價促銷。

高主教書院學生推出自製霓虹燈牌吸客。 香港01記者／侯彩琳攝影
高主教書院學生推出自製霓虹燈牌吸客。 香港01記者／侯彩琳攝影
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而由聖馬可中學學生經營的「潮豬」攤檔，則推出自家設計的鎖匙扣、文件夾、印有「準時返工」的布袋等。該校蘇同學指，香港人工時長，期望產品令香港人「開心下笑吓」。他指，「潮豬」目前約售出四成貨品，屬於不錯。

文章授權轉載自《香港01》

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