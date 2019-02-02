港鐵會展站也出事 3成紀錄失蹤、湧大量後補紀錄

2019-02-02 16:28 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



港鐵會展站有約三成紀錄失蹤。 報系資料照 分享 facebook

港鐵沙中線紅磡站才爆失蹤紀錄增至六成，昨晚亦傳出會展站也有約三成紀錄失蹤，且出現大量疑似「後補紀錄」。港鐵不排除其他沙中線車站同樣有施工紀錄缺失。工程師直斥港鐵整個工程審查系統已崩潰，「廢到不得了」，會展站的安全也成疑問。

香港經濟日報報導，會展站及西面連接隧道工程屬於沙中線1123號合約，總承建商是「禮頓－中國建築聯營公司」。

蘋果日報取得一份名冊版本，最後更新時間是2016年4月，涉及4808份RISC表格，統計後發現有1431份資料不齊，比率達30%。另外還發現，不少表格是在港鐵實地檢查後才收到，最長相隔43日，意味有人以後補方式填寫紀錄。

有不願具名的工程人員透露，涉事名冊由承建商及港鐵共同持有，只要RISC表格備妥，雙方人員最遲在一至兩星期內會將表格資料輸入名冊。他估計，有監督人員貪方便，未收到表格便進行實地檢查，打算日後才「慢慢補返」，最終導致大量缺失及後補文件出現。

資料亦顯示，不少表格的簽收日期違反既有程序。譬如其中一份檢查鋼筋安裝的RISC表格，港鐵監督於2015年9月29日進行實地檢查，但另一名高級監督卻在9月27日、即檢查前兩日已加簽背書。

報導稱，土木及結構工程師蘇耀坤質疑，在不可靠的審查程序下，港鐵如何確保會展站的興建符合安全標準？

港鐵回覆，正全面翻查包括會展站在內的其他沙中線車站，不排除文件紀錄或出現類似甩漏情況，完成工作後會向政府匯報。港鐵又稱會展站的主體土木工程仍在進行，有需要可採取跟進補救措施。