豬花車賀年 港初一國際匯演歡喜大遊行

2019-02-02 16:00 世界日報 香港新聞組／香港2日電



旅發局主辦的「新春國際匯演2019」將於農曆大年初一（5日）當晚8時開幕，由9輛花車及來自13個地區的表演隊伍，與市民及旅客一同慶祝中國豬年，花車上滿滿可愛豬元素，預計將吸引15萬人觀賞。

綜合港媒報導，今年新春國際匯演之夜以「開年、開運、開心」為主題，開幕典禮於尖沙咀香港文化中心廣場舉行，巡演隊伍將先後進入廣東道、海防道和彌敦道，以喜來登酒店為終點，在晚上9時45分結束。

9輛花車昨日在旅發局安排下率先亮相，適逢豬年到來，不少花車加入「豬嘜」的設計元素，其中旅發局的花車布置了10隻身穿傳統唐裝的小豬，在堆滿金元寶、金幣的花車上開派對。

國泰航空花車外形有如飛機，亦加入鼓樂元素，象徵在新年注入能量。賽馬會的花車以「攜手同進慶新春」為主題，融入了駿馬和40個象徵吉祥的傳統中式如意結。

海洋公園的花車「香港老大街」為概念，展示新進駐公園的招牌美食，吉祥物「威威」與「大嘜」亦會現身。迪士尼樂園的花車則加入花團錦簇、張燈結綵的設計，米奇、米妮都會穿上賀年裝拜年。

報導指出，巡遊匯演後，賀歲煙花滙演將於6日大年初二晚上8時舉行，在維港上空發放2萬3888枚煙花，警方估計約28萬人在維港兩岸觀賞。 旅發局的花車布置了10隻身穿傳統唐裝的小豬，在堆滿金元寶、金幣的花車上開派對。 中國新聞社 分享 facebook

初一巡遊滙演料15萬人圍觀。 中國新聞社 分享 facebook