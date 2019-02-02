3院8醫都沒看出X光片陰影 肺癌病患延誤治療過世

2019-02-02 15:56 世界日報 香港新聞組／香港2日電



3間醫院醫生，沒察覺X光片顯示病人肺部現異常陰影，3名病人後來發現疑有惡性腫瘤、肺癌及轉移性肺腫瘤。醫管局質素及安全總監鍾健禮昨在記者會上，三度向受影響病人和家屬致歉。 香港中國通訊社 分享 facebook

醫管局上月公布瑪麗、瑪嘉烈及威爾斯3間醫院醫生，沒察覺X光片顯示病人肺部現異常陰影，3名病人後來發現疑有惡性腫瘤、肺癌及轉移性肺腫瘤。當中瑪嘉烈醫院的年長病人，因為肺癌延遲21個月就醫，已在今年1月離世。

明報報導，醫管局質素及安全總監鍾健禮昨在記者會上，三度向受影響病人和家屬致歉。報告指出，3名病人的X光片共由7至8名內科、外科和急症科醫生檢視，全無發現異常，以「感知落差（perceptual error）」解釋成因。

病人組織表示個案明顯涉人為疏忽，以「感知落差」4字含糊其辭未必能發掘最深入原因以針對處理，令人對報告產生「期望落差」。

報導說，調查委員會主席、屯門及博愛醫院放射科及核子醫學部主管王耀忠表示，涉事醫生都並非有「認知落差（沒有辨別異常影像的能力）」，而是有「感知落差」。外國研究稱「感知落差」成因包括工作太忙看漏、之前的同類檢查無問題致有既定前設、太集中看特定部位忽略看其他位置的影像等。

鍾健禮透露，有發現其他醫療事故同樣出現了「感知落差」，又稱3宗個案涉7、8名內科、外科和急症科不同職級的醫生，反映同一問題在不同情都出現，但沒提及人事處理。

報導指出，社區組織協會幹事彭鴻昌表示，今次明顯涉人為疏忽，擔心「感知落差」漏診情普遍。他認為，事件反映醫生將病人收窄至單一病狀，而不是看整體身體狀，應加強意識和敏銳度培訓，並增人手。

香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，覆檢有助減漏診，但高級醫生臨床工作繁重，會再加重負擔。醫管局需規畫人手，增加高級醫生作質素管理，和加強培訓初級醫生，讓前線看到有「捱下去」的終點。