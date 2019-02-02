「海草舞」書記紅了 網友喊出道

2019-02-02 15:51 世界日報 中國新聞組／北京2日電



鎮黨委書記跳海草舞成網紅。 世界日報記者張詒宣／翻攝 分享 facebook

四川金堂縣三溪鎮日前一台晚會上，當地黨委書記、副書記及鎮長、副鎮長等領導班子成員組成八人「天團」因大跳《海草舞》等抖音神曲舞蹈走紅網路。

北京青年報從現場視頻中看到，舞台上幾名身著各色傳統中式服裝的舞蹈演員，跟隨網紅歌曲《海草舞》、《隔壁泰山》等作出各種與歌曲搭配的經典舞蹈動作。領舞的兩位身著紅色長褂的中年男子，舞蹈動作到位，面部表情豐富，被網友們頻頻點讚，隔空喊話要求「c位出道」。

據報導，兩位領舞者分別是三溪鎮黨委書記黃鴻和黨委副書記甯順東。此次晚會是三溪鎮2019年慶祝改革開放40周年晚會，表演者都是三溪鎮各部門的領導幹部，老百姓則坐在台下當起了觀眾。除了鎮委、鎮政府的領導班子表演的網紅舞蹈串燒節目《激情嚮往》外，還有拆遷辦、食藥衛計辦的三位小伙子表演的角色扮演，項目辦、城建辦等表演的小品《家》，還有聚焦當地臍橙產業發展的小品《橙鄉變化》等。

報導稱，對於當天舞蹈的走紅，黃鴻昨天表示實在出乎預料，「我們本來就是簡單地組織了一個晚會，當地的媒體宣傳報導了一下，沒想到會變成『網紅』，先是自媒體報導，然後各大媒體也都在報，走紅以後的第一晚我都沒睡著覺！」

黃鴻表示，當天八個人組了個組合叫「小胖組合」，花十個晚上練舞。「本來我們只準備了五、六百把椅子，沒想到當天來了一、兩千人，好多人沒地方坐都站著看的。我猜大家應該挺喜歡的吧。」他說，本來只是想辦一台由領導幹部為老百姓演節目的晚會，沒想到引起了這麼多人的關注。雖然走紅並不是初衷，但是能藉這個機會讓更多的人認識三溪鎮，帶動當地的臍橙產業發展，也不失為一件好事。