性侵風波後 劉強東首發公開信：去年異常艱難

2019-02-02 15:48 世界日報 中國新聞組／北京2日電



京東創辦人劉強東去年在美捲入性侵風波後獲撤控，他的公開信提到去年「異常艱難」。 世界日報記者張詒宣／攝影 分享 facebook

京東創辦人劉強東去年在美捲入性侵風波後獲撤控，他1日向公司內部發出長達2000多字的新春賀信，坦言「2018年對我本人、我的家人以及公司都是異常艱難的一年」，疑是對其去年在美國涉性侵案的感慨。不過，他在公開信中主要談的還是京東未來的發展。他稱在新的一年中，將秉持「組織」、「人才」和「價值」三個關鍵詞，用必勝的信念迎接春天的到來。

綜合媒體報導，劉強東去年8月因涉嫌性侵一名中國留學生在美國明尼蘇達州被捕，雖然第二天被釋放，但仍被美國警方調查，事件鬧得沸沸揚揚。劉強東方一直對外強調，雙方發生性關係是你情我願。直至去年12月21日，美國的檢察官宣布案件調查結果，決定不予起訴，意味著案件以劉強東無罪結案。

事後劉強東曾公開向妻子「奶茶妹」章澤天道歉，表示這件事情是他錯了。這件事情十分的對不起妻子，給妻子造成了很大的傷害，他將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷。

劉強東1日以個人名義發表了一篇題《堅持價值創造，迎接春天的到來》的新年公開信；而在這份公開信中，劉強東大致總結2018年的統籌與新年的規畫，並在鼓勵員工的同時強調了集團的優勢等。

次段開頭便寫道，「2018年對我本人、我的家人以及公司都是異常艱難的一年！但兄弟們彼此支持、攜手前行，面對複雜多變的環境，求新求變、積極進取，在組織創新、業務拓展和社會責任方面都取得了優異的成績，向外界充分展示了京東的信念和勇氣。」

劉強東表示，京東商城正式升級為零售子集團，確立了「以信賴為基礎、以客戶為中心的價值創造」的經營理念，京東金融完成了品牌升級，正式更名為京東數字科技並實現全年盈利，也推出了建設全球智能供應鏈基礎網路的巨集大計畫，全面向社會開放和共用了遍布全球的物流網路。

他強調， 「即將到來的己亥新年，我們可能會面對更多的波折與挑戰，但我堅信，只要我們保持初心和戰略定力，牢記使命，就一定能夠迎接春天的到來！」、「公司越大、責任越大，我們要時刻反思警醒，將自滿的情緒清零；要以最積極的姿態、最飽滿的熱情，用必勝的信念迎接春天的到來！」

劉強東在信中回顧了去年的工作，又對今年作出展望，最後指出：「我深深地感到，公司愈大、責任愈大，我們要時刻反思警醒，將自滿的情緒清零；要以最積極的姿態、最飽滿的熱情，用必勝的信念迎接春天的到來！」