為何月薪5.4萬也吃不起水果 網路熱議「櫻桃自由」

2019-02-02 15:28 世界日報 中國新聞組／北京2日電



快過年了，很多網友紛紛曬出家中的年貨，其中，高級水果代表之一車厘子（台灣稱為櫻桃），也是選擇之一。但車厘子價格昂貴，從一顆2元（人民幣，下同）到6元一顆都有，有月薪1萬2000元（人民幣，台幣約5.4萬）的大陸網友也自嘆「吃不起」。近日微博上一個熱門話題就是：我終於知道車厘子多少錢一顆了！大家對車厘子的執念有多深呢？有網友說，有一種財務自由，叫做車厘子自由。

北京日報報導，在這篇名為《26歲，月薪一萬，吃不起車厘子》的博文中，作者把女生財務自由從低到高分為15個階段，最基本的是辣條自由，接近最高級別的就是車厘子自由。最後作者還以上帝視角傲嬌地拋出一句：「有些人表面上光鮮亮麗，背地裡卻連車厘子都吃不起」。言辭犀利，句句扎心。

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乍看此文，想必很多人的第一感受是「心有戚戚焉」，但稍加琢磨就會發現，這還是熟悉的配方、熟悉的套路、熟悉的「焦慮雞湯」，只不過食材從「從通勤兩小時」換成「吃不起車厘子」。報導指出，這種「販賣焦慮」成為近年一樁穩賺不賠的生意，越來越多人開始湧入這個賽道。

除了車厘子自由，接著又衍生出草莓自由、榴蓮自由、砂糖桔自由、小番茄自由等，網友紛紛對照自己達到哪一檔次。不過，也有網友說自己目前達到的是喝水自由。

不論如何，「車厘子自由」已成為新菁英試金石，想買就買，不看價，不拍照的才是真有錢。