嫦娥玉兔都冬眠了 月球背面最低溫零下190度

2019-02-02 15:07 中央社 台北2日電



中國嫦娥四號著陸器日前度過第一個月夜週期，並測得月球背面最低溫達攝氏零下190度。中新社檔案照片 中央社 分享 facebook

中國嫦娥四號著陸器、玉兔二號巡視器日前度過第一個月夜週期，重新恢復運作，並測得月球背面最低溫達攝氏零下190度。對此，中國航天科技集團專家分析，可能與月球兩側土壤成分有關。

新華社報導，月球上一個晝夜相當於地球上約28天，晝、夜各為14個地球日，中午表面溫度高、夜間溫度極低，日夜溫差極大。嫦娥四號與玉兔二號會根據太陽高度角變化自動休眠或開啟，以確保正常運作。

據報導，嫦娥四號自1月3日順利著陸月球背面預選區域後，完成中繼衛星鏈路連接、有效載荷開機、著陸器與巡視器兩器分離、玉兔二號巡視器月午休眠及喚醒、兩器互拍等任務，隨後進入月夜休眠期，並相繼於1月29日、30日，接受光照自主喚醒。

報導指出，嫦娥四號第一月夜溫度探測數據顯示，月表溫度在月夜期間最低達到零下190度。在此之前，中國科學家普遍預估，月球背面白天陽光直射地區可達攝氏127度，夜晚溫度可降低到零下183度。

對於這次探測結果，中國航天科技集團五院嫦娥四號著陸器項目執行總監張熇表示，嫦娥四號這次測得月球背面淺層土壤的溫度，低於美國阿波羅登月計畫在月球正面獲得的數據，可能是由於月球兩側土壤成分，仍需要更仔細分析。

此外，報導也提到，長時間低溫環境，對月球著陸器「生存」形成嚴峻挑戰。這次嫦娥四號透過配置同位素熱源，在月夜期間持續為著陸器供應熱量，解決月夜無光照和低溫難題。