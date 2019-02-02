諷刺！大陸這名「傑出校長」私設「小金庫」落馬

2019-02-02 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據澎湃新聞報導，海南師範大學旅遊學院院長馮樹祝最近被正式雙開(開除黨和公職)，與他一同被通報雙開的還有他的老同事、老下屬黃文。

去年7月11日，海南省紀委監委網站消息：海南師範大學旅遊學院院長馮樹祝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受海南省紀委省監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，馮樹祝是海南澄邁人，1967年2月出生，曾在海南省旅遊系統工作多年，2011年3月至2016年5月任海南省旅遊學校校長，去年7月被查時正擔任海南師範大學旅遊學院院長（正處級）。

在馮樹祝的工作經歷中，海南省旅遊學校校長稱得上是一段風光時刻。校長任內，馮樹祝曾於2012年獲得全大陸第三屆黃炎培職業教育「傑出校長」榮譽稱號，是當時海南省唯一獲此殊榮的校長。

然而，也就是在海南省旅遊學校校長任內，馮樹祝墮落成了一個「兩面人」。

海南日報微信公眾號在2019年2月1日公佈了馮樹祝被雙開的消息。

經查，馮樹祝在擔任省旅遊學校校長期間，違反政治紀律，組織封建迷信活動，與他人串供、銷毀證據，干擾巡視，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，公車私用、私車公養，收受禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，違規干預幹部、職工的錄用和職務晉升工作。

另外，馮樹祝還違反廉潔紀律，違規經商，用公款報銷應由個人支付的費用；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動；違反國家法律法規規定，設立「小金庫」，故意銷毀相關公務支出原始票據，涉嫌故意銷毀會計憑證犯罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

紀檢部門點評：馮樹祝身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離黨的宗旨，表面對黨忠誠，背後違規踰矩；表面清正廉潔，內裡貪欲膨脹；表面認錯改錯，實則百般抵賴，是典型的兩面派、兩面人。