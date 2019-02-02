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中國體操女神小三醜聞反轉 男主角爆：老婆先偷吃

2019-02-02 10:18聯合新聞網 綜合報導

江鈺源長相甜美，有體操女神之稱，因為被爆搶閨密老公，捲入了桃色風波。 圖／取自微...
江鈺源長相甜美，有體操女神之稱，因為被爆搶閨密老公，捲入了桃色風波。 圖／取自微博
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中國體操女神江鈺源上個月被爆料搶走閨密唐健老公，網上流出了情慾對話，成為網友討論的熱門話題，幾天後疑似男主角的人出面爆料，其實是自己的妻子先「偷吃」在先，更發布她手機中的男子裸體影片和照片，讓這件情慾醜聞風向大反轉，男主角更說「希望能和唐小姐（元配）好聚好散」。

根據《新浪網》報導，近日有一名為「四葉草DrWho」的網友發言，聲稱自己是中國廣東省體操女子隊教練唐健的老公，希望發文還原事情真相，他表示自己和「唐小姐」於2013年結婚，婚後3年在妻子的手機裡發現「小王」的全裸影片和照片，還發現兩人曾到酒店幽會，卻謊稱是「國家隊開會」，另外還趁他出國的時候，和另一名男子到歐洲遊玩。

四葉草DrWho說，他提出離婚的時候，唐女和她的家人打著房子的主意，不願意還錢，遲遲拖延，後來又屢次要求協議離婚，他更答應房子可以不要，但必須歸還父母借出的頭期款，但唐女堅持不能把要還錢的事寫入離婚協議書中，一方面又要求老公賠償約台幣228萬的精神損失費，導致兩人的關係僵化到現在。

有網友要這名疑似男主角的網友公開身分並說明出軌的原因，甚至有人要他公開「小王」身分，但早前有中國網友發現，與江鈺源偷情的已婚男，是中國廣東省體操女子隊教練唐健的老公，唐健上周回應也間接承認自己為元配，也說出想不到事情發展這麼快，江鈺源對此則還沒作出任何回應。

江鈺源是中國女子體操運動員，出生於1991年，目前27歲，廣西柳州市人，甜美外表，被封為「體操女神」，她是一名全能型選手，強項為高低槓和自由體操，由2010年起擔任中國女子體操隊隊長，曾在2008年奪下北京奧運金牌，人氣水漲船高，2013年江鈺源退役後在浙江大學就讀。

江鈺源長相甜美，有體操女神之稱，因為被爆搶閨密老公，捲入了桃色風波。 圖／取自微...
江鈺源長相甜美，有體操女神之稱，因為被爆搶閨密老公，捲入了桃色風波。 圖／取自微博
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