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中共農業部稱 非洲豬瘟疫情減緩

2019-02-02 09:51聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國大陸非洲豬瘟疫情讓台灣高度警惕，並嚴加防範，但據中共農業農村部負責人表示，中國大陸非洲豬瘟疫情發生勢頭(情勢)，開始出現下降態勢。

大陸媒體整理指出，截至1日，全大陸已有23個省份的92個疫區按規定解除封鎖。

新華社報導稱，記者1日從農業農村部了解到，目前河南、遼寧、浙江、安徽、吉林、雲南、上海、湖南、湖北、江西、天津、北京、陜西、青海、四川、內蒙古、重慶等17個省區市的疫區，已全部解除封鎖。

農業農村部負責人表示，2018年12月，全大陸非洲豬瘟疫情發生勢頭開始出現下降態勢。2019年1月，新發疫情5起，疫情發生勢頭進一步趨緩。

不過，由於非洲豬瘟傳入和傳播管道多、潛伏期長，目前病毒在中國已形成了一定汙染面，傳統的生產、流通和消費方式難以短時間內根本改變，傳播途徑錯綜複雜，且全球範圍內尚未研發出有效疫苗，防控形勢仍複雜嚴峻。

下一步，農業農村部將督促指導各地切實落實防控措施，規範生豬調運監管，督促地方全面禁止餐廚剩餘物餵豬，及時規範排查處置疫情，全面開展生豬屠宰環節檢測。

同時，加快實施分區防控，建立運行協調機制，協同聯防聯控。切實抓好豬肉市場供應，保障春節期間豬肉市場量足價穩，穩定生豬基礎產能。

中共農業部稱，非洲豬瘟疫情減緩。(路透)
中共農業部稱，非洲豬瘟疫情減緩。(路透)
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非洲豬瘟疫情
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