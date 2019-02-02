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香江風情／香港新星光大道的多維之景

2019-02-02 00:34聯合報 香港特派員李春

香港著名地標「星光大道」重開放。圖為遊客在李小龍銅像前模仿李小龍姿勢拍照。（中通...
香港著名地標「星光大道」重開放。圖為遊客在李小龍銅像前模仿李小龍姿勢拍照。（中通社）
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經歷一場爭議，歷時三年多封閉重建，香港星光大道前天選擇春節前夕重開。香港的星光大道對外地觀光客來說，可能是香港海洋公園、香港迪士尼公園之外，第三個必到景點，而與過去的星光大道不同的是，這裡成了一個多維景點。

香港星光大道位於香港尖沙咀維多利亞港海旁，早前建成後人們曾有諸多不滿，令香港觀光部門決定重建，當年的爭議再提已沒有意義，關鍵的還在這個景點重建之後，有沒有吸引力。首先證明這個景點有存在價值的，是一月最後一天開放首日，據星光大道管理公司統計，早上八時至晚上八時，約有二萬七千人次到訪星光大道。按說開放首日旅行團不多，這個數字說明即使本地人，也有興趣來走上一走。

與之同時，有待考驗的有兩個數字，一個是香港旅遊發展局主席林建岳的預估，他說今年春節的大年初一，將有賀年煙花匯演，重新開放的星光大道勢必再成觀賞熱點。今年是香港第二十四屆新春國際匯演，多年來共吸引數百萬人次現場觀賞，近三萬名來自全球三十地區的表演者，為香港帶來約百億港元的宣傳效益，是一年一度的世界級盛事。而除了這大盛事後的春節期間，香港星光大道預估可吸引百萬人次觀賞。

香港地窄人稠，人們苦惱的不是觀光客不來，而是觀光客太多。有了星光大道這個景點，旅遊界預估將成大陸觀光團必到景點，預計可疏導至少四分之一的觀光客，而老星光大道都可吸引年千萬觀光客，翻新後預計將增加一倍，到兩千萬人次，這對香港觀光旅遊業來說，是大喜訊。

翻建的星光大道，首先吸引人的地方，就是星光大道銅像旁增設了二維碼，遊客用智能手機輕輕一掃，便可了解巨星的簡介。遊客亦可在銅像周邊，透過手機應用程式SnapPop的ＡＲ擴增實境技術，與巨星合照。

而巨星銅像，星光大道除保留已故天后梅艷芳和巨星李小龍銅像，並新增流水階梯底座，以不同水流彰顯其個人風格。梅艷芳銅像用較緩慢水流，營造在舞台上的效果；李小龍銅像則採用較快水流。

香港星光大道最吸引人的是香港明星掌印。以前星光大道有一百零七位明星名人掌印，現在把掌印由地面移到牆上，遊客便於與之合影。

香港迪士尼春節擴增實境
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