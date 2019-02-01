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香港「胃仙U」缺貨三個月 荃灣藥房職員涉賣偽藥「胃のU」被捕

2019-02-01 20:32香港01 記者郭倩雯／報導

涉嫌賣偽藥的荃灣藥房。圖香港01提供
涉嫌賣偽藥的荃灣藥房。圖香港01提供
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知名藥物「胃仙U」缺貨三個月，昨(31日)在Facebook宣佈返貨。補貨後，海關關員放蛇到藥房購買「胃仙U」，藥房職員推銷影射藥「胃のU」，誤導放蛇海關關員，涉嫌違反《商品說明條例》被捕。

香港海關今（1日）派員到荃灣一間藥房試購（俗稱「放蛇」），揭發一名25名男職員在推銷過程中，以「胃のU」當作知名品牌「胃仙U」出售，誤導放蛇海關關員。海關人員表露身份，以涉嫌口頭方式應用虛假商品說明於貨品，違反《商品說明條例》將他拘捕。行動中一共檢獲33樽影射藥物，總值4,200元。

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查課人員表示，海關會定期到各區進行「放蛇」行動，向藥房職員要求某知名品牌藥物，若職員於銷售過程用另一種藥物影射這種知名藥，即違反《商品說明條例》。

港九藥房總商會副會長劉愛國指，「胃仙U」全城缺貨近三個月，消費者改為購買其他胃藥代替。「胃仙U」在Facebook上稱，「胃仙U近期因為涉及修改標籤的問題暫時缺貨，但其成份、用法用量、藥效全部不會改變。而我哋預計喺農曆新年前後就會陸續於各大連鎖店補貨」。

文章授權轉載自《香港01》

香港海關展示查獲的偽藥。圖香港01提供
香港海關展示查獲的偽藥。圖香港01提供
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