河南地下主教被降級 「轉任」官方助理主教

2019-02-01 18:01 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／北京1日電



中國與教廷去年達成主教任命臨時協議後，近日發生中國地下主教被迫降級為官方助理主教。河南省天主教南陽教區靳祿崗助理主教就職典禮30日舉行，中國官方承認靳祿崗為愛國教會助理主教之職。其實，靳祿崗早在2010年已被教廷承認為該教區的正權主教，但當時屬於地下教會，不被北京官方承認。

總部位於香港的天主教媒體「亞洲新聞」報導，靳祿崗就職典禮由山東周村教區楊永強主教主禮，楊同時具有中國官方的中國愛國教會主教團副主席身分。報導引述消息指出，現場「一切進展順利」，教堂周圍則保安嚴密，參加者不得攜帶手機或手提包進入聖堂，所有進堂者被檢查。據一位修女指出，儀式「幾乎在沉默中進行」。

官方聲明指稱，助理主教靳祿崗將幫助98歲的朱寶玉正權主教帶領教區信眾「遵守國家憲法、維護國家統一和社會安定團結、愛國愛教、堅持中國天主教中國化方向，為全面建成小康社會、讓中原更加出彩貢獻力量」。對於與教廷簽署主教任命臨時協議，靳祿崗曾表示歡迎：「就是說政府承認教宗。我們可以在與教宗完全結合在一起的情況下向前。」

據悉，教廷曾在1995年對朱寶玉進行祝聖，讓他成為南陽教區的地下正權主教，其後他於2010年向教廷提出請辭，時任教區地下助理主教的靳祿崗當時被教廷承認為教區正權主教。不過，北京官方當時就轉而承認已提請辭的朱寶玉為「官方」主教，讓當時教區同時出現兩位主教，靳祿崗與朱寶玉均曾經獲教廷祝聖，但只有朱寶玉其後獲北京官方承認。