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女傭被控故意放漂白水 害港僱主當洗澡水洗女嬰

2019-02-01 16:29香港01 記者呂樂謙／報導

圖／擷自香港01
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菲律賓籍女傭被指故意把漂白水放入浴室，令女僱主為半歲大女兒洗澡時灼傷女嬰，女傭否認虐兒，她今（1日）出庭自辯，稱辭職後遭女僱主追還毀壞的財物費用，她被迫要向親友借錢。案發當天，她拿漂白水到廁所作清潔工作時，被召喚到不同地點做事，之後又被追問能何時可還款，之後女僱主發現誤拿了漂白水為女兒洗澡時，女僱主即扯她頭髮，又罵她想殺人。女傭稱那純屬意外，又稱她對女嬰有感情，不會作傷害女嬰的事，裁判官押後至本月15日裁決。

女被告ANDO MERLYN ANAO，39歲，被控一項對看管兒童或少年人虐待罪。控罪指，被告於上年8月13日於沙田樂霞坊1號艷霞花園其陳姓女僱主住處中，虐待或故意疏忽一名6個月大女嬰。女嬰送院後證實腹部及右大腿有紅點，急症室醫生指女嬰沒明顯傷痕。

辭職後遭僱主追賠償

被告自辯時稱，因她母親患病，她於案發前兩天向女僱主辭職，並想回鄉。惟僱主卻要她首賠償工作期間曾打破的物件，才會為她安排離開的機票，被告因此要向在港工作的表親借錢。

清潔途中兩被叫外出工作

事發當日（8月13日），被告將放在廚房，裝有漂白水的紫色沐浴露樽帶到廁所清潔。被告稱，平日僱主一家用完沐浴露後，她才會把該裝有漂白水的瓶子帶到廁所作清潔工作，但當日陳卻要她兩次外出，分別去接陳的大兒子，及拿回裝有人奶的袋子。被告未能完成清潔，把漂白水瓶留下。

當她回到住所後，跟隨陳到廁所替女嬰洗澡，但陳又要被告致電表親何時可借到錢還給陳，被告未能答實日期。她感覺到陳像有點生氣。

僱主得知是漂白水即扯女傭頭髮

之後，陳質問被告為什麼水中沒有肥皂泡，被告回答不知道；陳便問她紫色瓶中是什麼，被告也回答不知道，但屋內另一位傭人回答是漂白水。陳立即將女嬰交給丈夫，又三次拉扯被告的頭髮，指被告會殺死她的女兒。女嬰其後被送院，而被告則被帶到警署。

對女嬰有感情不會傷害她

被告表示，她當時並不知道水中被加入漂白水，她照顧案中女嬰已有一段時間，對女嬰有感情，不會傷害她，此次事件全屬意外。

控方質疑被告故意誤放漂白水瓶

控方盤問時，則質疑被告因為陳拒絕為她安排機票，故將裝有漂白水的瓶子放到廁所，令僱主混淆，誤用瓶內的漂白水；被告不同意，並堅持用紫色瓶子裝漂白水已有一段時間，她也一直將瓶子放在廚房。控方指被告說謊，指她曾將該瓶子和其他沐浴露瓶子放在一起，被告不同意。

圖／擷自香港01
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控方也質疑被告為何不早提醒僱主紫色沐浴露瓶子中裝有漂白水，被告解釋她當時正在與僱主談及賠償的事宜，並無發現僱主誤加漂白水至女嬰的洗澡水中。

裁判官將此案押後至2月15日宣判，被告需繼續還押。

文章授權轉載自《香港01》

廁所沐浴機票殺人菲律賓
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