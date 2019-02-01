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香港紀念六四30周年 200套「坦克人」拉開序幕

2019-02-01 18:17世界日報 香港新聞組╱香港1日電

農曆新年前夕，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會），在維多利亞公園春節年宵集市上搭台，舉行「人民不會忘記」紀念活動，開啟支聯會2019年第一場紀念六四天安門事件30周年的系列活動。

美國之音報導，支聯會主席何俊仁表示：「今年是非常特別的一年：六四30周年，也是五四100周年。這麼多年我們一直沒有停下來。在香港這個地方，每年在六四我們在都維園這個地方，舉行大型的燭光集會，30年沒有改變。很多人都是同一個議題，對中共提出我們的抗議，要求平反八九民運，要求建立一個民主的中國。」

支聯會在維園年宵活動現場推出200套由塑膠積木拼成的王維林隻身攔坦克的造型，重現1989年六四天安門事件的震撼場面。「坦克人」成了今年六四活動的象徵物，政治漫畫家尊子等也到場作畫籌款。

何俊仁介紹說，今年的六四系列活動包括兩個研討會，屆時來自世界各地的民主運動人士將匯集香港或者台北。他說：「今年是『六四』30周年，我們準備了很多有意義的活動。香港將舉行研討會，主要是當年我們有一些香港到天安門那裡，和學生們走在一起，見證了屠殺的場面。他們會出來講一講當年他們的經歷。然後再向前看，對未來有什麼期待。有很多流亡海外的學者，當年六四的參與者，估計不能來香港，所以我們在台北也有一個國際研討會。這兩個研討會是今年比較特別的。」

與此同時，香港六四紀念館籌備工作繼續有進展。支聯會副主席蔡耀昌透露，擬議中的六四紀念館新館月底將完成「收樓」程序，隨即開始裝修，預計4月正式再度開幕。

香港多個泛民主派政黨和團體，例如民主黨、公民黨、社民連、香港眾誌等，也已不同形式開啟新一年爭取各自政治訴求的宣傳造勢活動。香港眾志以特有的方式揶揄《國歌法》，公民黨抨擊特區政府的大灣區理念。

香港六四天安門
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