港星光大道重啟日 變形美食亭吸遊客打卡

2019-02-01 13:57 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



香港尖沙咀星光大道昨日重開，約湧入2萬7000人次到訪。其中香港首個「變形」美食亭及星光大道「心臟」，均頗受遊客好奇而頻頻打卡拍照。

香港01報導，「變形」美食亭是全港首個機動式公共建築物，位於星光大道入口，取名「海邊檔」，每日海邊檔上方的機械臂會因應店東開店與關門，緩緩上升「開檔」，每次需時約兩分鐘。負責設計的LAAB建築總監葉晉亨說，星光大道是屬於整個城市享用的公共空間，他希望能創造一個公共空間予所有人，「不只是遊客，是香港所有市民」。

海邊檔另有一重功能，就是把美食亭與機電房二合一。葉晉亨形容機電房為星光大道心臟，包括金像女神雕塑下的流水裝置亦依仗泵房。面對絕佳的維港景致，本地年輕團體希望嘗試一個更新的意念：把美食亭與機電房變成一個「好看」的公共建築物。

據報導，星光大道接連梳士巴利公園，LAAB早前亦曾參與活化項目，負責設計公園公廁「茅室」。「茅室」以把梳士巴利道的老照片變成公廁馬賽克牆身，設計獲得「日本優良設計獎」與「美國建築師協會國際區設計獎」等多個國際獎項。